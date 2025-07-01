OPPO'dan 12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz ay devasa bataryalı OPPO A5 5G'yi tanıtan OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OPPO A6i 5G isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO A6i 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO A6i 5G, Google Play Console'un veri tabanında sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. OP5DF5L1 koduna sahip olan telefonun ön yüzeyi, A5 5G'ye benziyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre A6i 5G'de MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi ve Mali G57 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacka. Telefonun IPS LCD ekranı 720 x 1604 piksel çözünürlük sunacak.

OPPO A6i 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A6i 5G'nin 192 dolar (7.650 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.