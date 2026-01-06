50 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Fiyatı Cep Yakıyor

Shokz, CES 2026'da yeni kulaklığı OpenFit Pro'yu tanıttı. Tasarımı dolayısıyla ileri düzey bir gürültü engelleme özelliği sunmasa da özellikle ev içi kullanımlarda gürültüyü büyük ölçüde bastıran bu kulaklık, ses kalitesi açısından da önemli iyileştirmeler sağlayarak dikkat çekici bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

OpenFit Pro Özellikleri

Hafif gürültü bastırma

Güçlendirilmiş baslar, düşük frekansta bozulmaları engelleme

Dolby Atmos ve kafa takibi destekli uzamsal ses

Gürültü bastırma kapalıyken tek şarjla 12 saat, gürültü bastırma açıkken 6 saat, şarj kutusuyla toplam 50 saat

Shokz tarafından geliştirilen OpenFit Pro, gürültü bastırma özelliği ile birlikte geliyor. Kulak tamamen kapatılmadığı için alışagelmiş ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar gibi gürültüyü direkt kesmiyor. Bunun yerine çevredeki istenmeyen sesleri bastırarak asıl odaklanılması gereken sese öncelik veriyor.

Çok gürültülü ortamlarda kullanılması hâlinde etkisi pek hissedilmeyen bu gürültü bastırma özelliği daha çok kafelerde ya da evdeki sabit gürültüleri hedef alıyor. Örneğin yanınızda bir buzdolabı varsa ve bundan sürekli ses geliyorsa bunu bastırabiliyor. Yine de birinin size seslenip seslenmediğinden anında haberdar olmaya devam ediyorsunuz.

Bu kulaklık, bu tip tasarıma sahip kulaklıklarda görülebilen bas sorununu da ortadan kaldırıyor. Ayrıca düşük frekanslarda da daha az bozulma meydana geldiği belirtiliyor. Dolby Atmos destekli cihaz, kafa takibi özelliğine de sahip. Bir şeyler dinlerken sesin sanki yanınızdan geliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Başınızı çevirdiğinizde sesin belirli noktada kalması da derinlik hissini arttırarak daha gerçekçi deneyim elde etmenize yardımcı oluyor.

OpenFit Pro Fiyatı

OpenFit Pro için 249.95 dolar (10 bin 737 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu cihaz, tek şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü bastırma özelliği etkinleştirildiğinde ise bu süre 6 saate düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü ise 50 saati buluyor.