iPhone Air Rakibi Ultra İnce Telefon Çıktı! İşte Çarpıcı Fiyatı

Apple ve Samsung’un ultra ince akıllı telefon hamlelerinden sonra rekabet iyice kızıştı. Pazarın büyük oyuncularının ardından bu kez sahneye ABD merkezli Motorola çıktı. Şirket, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan yeni modeli Moto X70 Air’i resmen tanıttı. İşte Moto X70 Air özellikleri ve fiyatı...

Motorola Moto X70 Air Özellikleri ve Fiyatı

Çin’de tanıtılan ve orta segmentte konumlanan Moto X70 Air, ultra ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 6 mm kalınlığındaki gövdesiyle sınıfındaki en ince modellerden biri olan cihaz, incelik yarışında rakiplerine meydan okuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone Air 5,6 mm, Galaxy S25 Edge ise 5,8 mm kalınlığa sahip.

Cihazın ön yüzünde 6,67 inçlik OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük ve 4.500 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran koruması içinse ise Corning Gorilla Glass 7i kullanılıyor.

Moto X70 Air, kalbinde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemciye yer veriyor. Telefon ayrıca 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor. Enerjisini 4.800 mAh kapasiteli bataryadan alan model, 66 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteğine sahip.

Kamera tarafında ise ön kısımda 50 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise çift 50 MP sensörden oluşan kamera kurulumu bulunuyor.

Motorola Moto X70 Air teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Değer Ekran: 6,67 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 4.500 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 12 GB - LPDDR5X Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB - UFS 3.1 Ön Kamera: 50 MP Arka Kameralar: 50 MP ana + 50 MP yardımcı sensör Batarya: 4.800 mAh Şarj Hızı: 66 W kablolu, 15 W kablosuz Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C Renk Seçenekleri: Gümüş, mavi, siyah

Moto X70 Air fiyat listesi şu şekilde:

Moto X70 Air 12 GB RAM + 256 GB: 2 bin 399 Çin yuanı (338 dolar)

Moto X70 Air 12 GB RAM + 512 GB: 2 bin 699 Çin yuanı (380 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Moto X70 Air özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.