Motorola'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Motorola'nın yeni telefonu Moto G67 Power'ın özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran, 4K video kaydı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Motorola Moto G67 Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşletim Sistemi: Android 15

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

RAM: 8 GB

Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Hızlı Şarj Desteği: 30W

Paylaşılan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Moto G67 Power, LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8,6 mm kalınlığında ve 210 gram ağırlığında olan telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim sürecilye geliştirilen bu işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Moto G86 Power 5G'de MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya sayesidne telefon tek şarjla bile uzun süre kullanılabilecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel Sony LYTIA 600 ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde 32 megapiksel kamera bulunacak. Telefon 4K video kaydı yapabilecek. Dolby Atmos teknolojisini destekleyecek telefon, IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Power. Performance. Perfection.

The all-new moto g67 POWER packs a 7000mAh Silicon Carbon battery, 50MP Sony LYT-600 camera with 4K recording, Snapdragon 7s Gen 2, 120Hz FHD+ display, and military-grade durability.

Launching 5th November. pic.twitter.com/gnalEL9rl9 — Motorola India (@motorolaindia) October 29, 2025

Motorola Moto G67 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G86 Power 5G'de 17.999 rupi (8.532 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Moto G67 Power 5G'nin ise 19 bin rupi (9 bin TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıkalam yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G67 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın yeni Android telefonu Moto G67 Power, 5 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev bataryası, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Motorola Moto G86 Power, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.