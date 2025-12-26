16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarj, OLED ve Dahası

Motorola, Moto X70 Air Pro isimli yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sertifikasyon platformunda görüntülenen akıllı telefonun şarj hızı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Motorola Moto X70 Air Pro, kısa sürede şarj olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Moto X70 Air Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Motorola Moto X70 Air Pro, XT2601-3 model numarasıyla birlikte 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Sertifika, akıllı telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini gözler önüne serdi. Bu hızlı şarj teknolojisi, Moto X70 Air Pro'nun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Motorola Moto X70 Air Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 veya Snapdragon 7+ Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 veya Snapdragon 7+ Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 50 MP üçlü kamera sistemi

Ortaya çıkan bilgilere göre Moto X70 Air Pro'nun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Motorola Moto X70 Air'de 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, p-OLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 veya Snapdragon 7+ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Snapdragon 7+ Gen 5'te ise altı adet 3.32GHz ve iki adet 3.65GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Motorola Moto X70 Air Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde üç adet kamera bulunacak. Akıllı telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Moto X70 Air'de ise 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.