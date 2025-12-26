12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Y500i olarak adlandırılan Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda dev batarya bulunacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo Y500i'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB seçenekleri

256 GB / 512 GB seçenekleri Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.200 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y500i'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, 720 x 1570 piksel çözünürlük sunacak. Telefonun ekran teknolojisi paylaşılmadı ancak muhtemelen IPS LCD tercih edilecektir. vivo Y400 5G'de 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Bütçe dostu telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y400 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Telefonun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Cihazda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

vivo Y500i Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y500i'nin 16 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım ile birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 166,64 x 78,43 x 8,39 mm boyutunda ve 219 gram ağırlığında olacağı iddia edilen akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.