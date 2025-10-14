Ultra İnce Telefon Tanıtıldı! Rakiplerinden Daha İyi

Apple ve Samsung’un yakın zamanda ultra ince telefonları piyasaya sürmesi mobil pazardaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Diğer üreticiler de bu trende ayak uydurmak için ince tasarımlı modeller üzerinde çalışıyor. Bu markalardan biri de Motorola. Şirket şimdi orta segmentte konumlandırdığı Moto X70 Air modelini tanıttı. İşte Motorola Moto X70 Air teknik özellikleri…

Motorola Moto X70 Air Teknik Özellikleri

Cihaz yalnızca 6 mm’den daha ince bir gövdeye ve 159 gramlık hafif bir yapıya sahip. Ön yüzde bizi 6,7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran karşılıyor. Bu panel 1220p+ çözünürlük ve 4.500 nit tepe parlaklık sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden alan Moto X70 Air, performans tarafında da iddialı. Bu yonga seti 12 GB RAM ile desteklenirken, 512 GB’a kadar depolama alanı sunuluyor.

İnce olmasına rağmen dayanıklı yapısıyla dikkat çeken cihaz, metal çerçeveler sayesinde düşmelere karşı korunuyor. Telefonun en büyük dikkat çeken özelliklerinden biri ise bataryası. Öyle ki 4.800 mAh kapasiteli pil, 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği ile geliyor.

Karşılaştırmak gerekirse ultra ince Galaxy S25 Edge 3.900 mAh, iPhone Air ise 3.149 mAh bataryaya sahip. Elbette batarya kapasitesi kadar enerji verimliliğinin de önemli olduğunu unutmamak gerek. Kamera tarafında ise ön yüzde 50 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Motorola Moto X70 Air teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1220p+, 4.500 nit parlaklık

6,7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1220p+, 4.500 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB’a kadar

512 GB’a kadar Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Şarj Hızı: 68W kablolu, 15W kablosuz

68W kablolu, 15W kablosuz Arka Kameralar: 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı

50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ağırlık: 159 gram

159 gram Kalınlık: 6 mm’nin altında

Motorola Moto X70 Air Fiyatı

Motorola Moto X70 Air fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Moto X70 Air özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.