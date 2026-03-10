OLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliyor! 18 GB RAM ve Dahası

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 70'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özelikleri sızdırılan Razr 70'in bu kez görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. 18 GB RAM seçeneğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok şık bir tasarım ile birlikte gelecek.

Motorola Razr 70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Razr 70'in tasarımı genel olarak serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60'a çok benzeyecek. Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış çift kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun pembe renkli sürümü mevcut. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

3,63 inç İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel İşlemci: 2,75 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2,75 GHz sekiz çekirdekli işlemci RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Razr 70'te 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla yeni katlanabilir telefonda da 30W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Razr 70 önceki model gibi 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri ile birlikte gelebilir.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in mart ayının sonunda veya nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Android 16 işletim sistemine sahip Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 için 49 bin 999 (23 bin 981 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Razr 70'in önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 55 bin rupi (26 bin 380 TL) fiyat etiketine sahip olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Sızdırılan görsele göre tasarımda önemli bir değişiklik olmayacak. Görünüşe göre Razr 70 ve Razr 60 yan yana duruyorken hangisinin Razr 70 olduğunu ayırt etmek zor olacak. Bu arada yeni katlanabilir telefonun donanım tarafında oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran hem günlük kullanıma hem de film ve dizi izlerken çok keyifli bir deneyim sunacaktır.