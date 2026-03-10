POCO Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası

POCO, C85x 5G isimli ucuz Android telefon tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Parmak izi sensörüne ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

POCO C85x 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 810 nit

810 nit İşlemci: Unisoc T8300 (6 nm)

Unisoc T8300 (6 nm) RAM: 4GB LPDDR4X

4GB LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB UFS 2.2

64 GB / 128 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 32 MP ana kamera + ikincil kamera

32 MP ana kamera + ikincil kamera Ön Kamera: 8 MP f/2.0

8 MP f/2.0 Batarya: 6300 mAh (tipik)

6300 mAh (tipik) Kablolu Şarj: 15W hızlı şarj

15W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C85x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefon gücünü Unisoc T8300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 2.2 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı adet olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Clash of Clans ve Subway Surfers City gibi mobil oyunlarda yeterli bir performans sunuyor.

POCO C85x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 810 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bire kran deneyimi elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO C85 5G'de 6,9 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 810 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

POCO C85x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

C85x 5G'nin arka yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera bulunuyor. İkinci kameranın çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. 8,15 mm kalınlığında olan ve 210 gram ağırlığında olan akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

POCO C85x 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı telefon, 6300 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alıyor. POCO C85 5G'de 6000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisinin tercih edildiğini belirtelim.

POCO C85x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

POCO, C85x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. POCO M8 serisi dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C85x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO C85x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 10 bin 999 rupi (5 bin 274 TL)

10 bin 999 rupi (5 bin 274 TL) 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 11 bin 999 rupi (5.bin 754 TL)

POCO C85x 5G'nin 10 bin 9999 rupi olan başlangıç fiyatı, güncel kurla 5 bin 274 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO C85x 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında en iddialı modellerden biri olduğunu düşünüyorum. 120Hz yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlarken 6300 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Telefonun işlemcisi ise hem günlük kullanım hem de çoğu oyun için yeterli bir performans sağlıyor. 64 GB depolama alanının günümüzde artık yetersiz olduğunun da altını çizeyim.