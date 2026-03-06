Motorola'nın 18 GB RAM'li Katlanabilir Telefonu Yolda! OLED Ekranı Var

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Razr 70'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre katlanabilir telefonda 2,75 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr 70'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

3,63 inç İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel İşlemci: 2,75 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2,75 GHz sekiz çekirdekli işlemci RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Parmak İzi Sensörü: Bulunacak.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Razr 70'in ana ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü de yer alacak.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Razr 60'ta 50 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonda da 30W civarı bir hızlı şarj teknolojisi yer alabilir.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Motorola Razr 70'in mart ayının sonunda veya nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulamsı beklenmiyor.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 için 49 bin 999 (24 bin 40 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Razr 70'in önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 55 bin rupi (26 bin 440 TL) fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özelliklere baktığımda yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dikkatimi çekti. Bu ekran, canlı renkler sunarak hem oyun oynamayı hem de film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getirecek. Bu arada şu an piyasadaki dikey katlanabilir telefonlara baktığımızda 4.300 mAh civarı kapasiteler görüyoruz. Dolayısıyla 4500 mAh bataryanın dikey katlanabilir telefon için oldukça iyi kapasite olduğunu söyleyebilirim.