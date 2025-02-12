Motorola, Paris Hilton Temalı Telefon Satacak! Fiyatı Cep Yakıyor

Motorla, geçtiğimiz yılın haziran ayında Razr+ 2024 isimli katlanabilir telefon tanıtmıştı. Güçlü donanımıyla dikkat çeken telefon için şaşırtan bir iş birliği yapıldı. Bu doğrultuda Motorola, Paris Hilton temalı Razr+ 2024 satmaya hazırlanıyor.

Motorola Razr+ Paris Hilton Edition Tasarımı ile Öne Çıkıyor

Geçtiğimiz aylarda HMD Barbie temalı telefon piyasaya sürerek şaşırtmıştı. Bu kez ise Motorla, Paris Hilton temalı telefon satışa sunacak. Sınırlı sayıda üretilen telefonun dış yüzeyi pembe renginin tonlarından oluşuyor.

Telefonun arka tarafında Paris Hilton'ın resmi mevcut. Arka yüzeyin üst kısmında Paris Hilton'ın imzası yer alırken alt kısımda ise Motorola logosu bulunuyor. Bu özel sürüm Razr+ 2024'ün yanı sıra bir adet kılıf ve iki adet telefon askısıyla birlikte geliyor.

Bu sürümde özel olarak geliştirilen zil sesleri, bildirim sesleri ve özel duvar kâğıtları da bulunuyor. Peki, Paris Hilton temalı Razr+ 2024 ne kadar fiyata satılacak?

Motorola Razr+ Paris Hilton Edition Fiyatı

Motorola Razr+ Paris Hilton Edition olarak isimlendirilen telefon 1.200 dolar fiyat etiketiyle 13 Şubat'ta satışa sunulacak. Telefon yalnızca Motorola'nın web sitesi üzerinden alınabilecek.

Motorola Razr+ 2024 Özellikleri