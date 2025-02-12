Motorola, Paris Hilton Temalı Telefon Satacak! Fiyatı Cep Yakıyor
Motorola, Paris Hilton temalı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Motorola Razr+ Paris Hilton Edition'a dair detaylar!
Motorla, geçtiğimiz yılın haziran ayında Razr+ 2024 isimli katlanabilir telefon tanıtmıştı. Güçlü donanımıyla dikkat çeken telefon için şaşırtan bir iş birliği yapıldı. Bu doğrultuda Motorola, Paris Hilton temalı Razr+ 2024 satmaya hazırlanıyor.
Motorola Razr+ Paris Hilton Edition Tasarımı ile Öne Çıkıyor
Geçtiğimiz aylarda HMD Barbie temalı telefon piyasaya sürerek şaşırtmıştı. Bu kez ise Motorla, Paris Hilton temalı telefon satışa sunacak. Sınırlı sayıda üretilen telefonun dış yüzeyi pembe renginin tonlarından oluşuyor.
Telefonun arka tarafında Paris Hilton'ın resmi mevcut. Arka yüzeyin üst kısmında Paris Hilton'ın imzası yer alırken alt kısımda ise Motorola logosu bulunuyor. Bu özel sürüm Razr+ 2024'ün yanı sıra bir adet kılıf ve iki adet telefon askısıyla birlikte geliyor.
Bu sürümde özel olarak geliştirilen zil sesleri, bildirim sesleri ve özel duvar kâğıtları da bulunuyor. Peki, Paris Hilton temalı Razr+ 2024 ne kadar fiyata satılacak?
Motorola Razr+ Paris Hilton Edition Fiyatı
Motorola Razr+ Paris Hilton Edition olarak isimlendirilen telefon 1.200 dolar fiyat etiketiyle 13 Şubat'ta satışa sunulacak. Telefon yalnızca Motorola'nın web sitesi üzerinden alınabilecek.
Motorola Razr+ 2024 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 413 PPI
- İkinci Ekran Boyutu: 4 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 1080 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.7 geniş açılı kamera ve 50 MP f/2.0 telefoto kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4 geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Batarya Kapasitesi: 4.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 189 gram