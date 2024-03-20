TÜİK Açıkladı: Motosiklet Satışlarındaki Artış Otomobilleri Geride Bıraktı!

Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bu verilere göre, şubatta trafiğe kaydedilen taşıt sayısı önceki yılın aynı ayına göre %77,6 artarak 193 bin 600'e yükseldi.

Aynı dönemde ise kaydı silinen taşıt sayısı %55,7 artışla 2 bin 382'ye çıktı. Bu verilere göre, şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısında 191 bin 218 artış yaşandı.

Motor Sayısının Yükselme Nedeni ne?

Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıtların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, motosikletlerin %47,7'sini, otomobillerin %39,7'sini, kamyonetlerin %9,4'ünü oluşturuyor.

Traktörlerin %3,8'ini, kamyonların %2,1'ini, minibüslerin %0,8'ini, otobüslerin %0,4'ünü oluşturduğu görülüyor.

Özel amaçlı taşıtların ise %0,1'ini oluşturduğu görülüyor. Ayrıca, şubatta trafiğe kaydedilen taşıt sayısının bir önceki aya göre %9,3 azaldığı görülüyor.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların şubatta yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 130,4 artış görüldü. Bu artışın sebebinin B sınıfı otomobil ehliyetiyle 125cc'ye kadar motosiklet kullanılmasını sağlayan düzenleme olduğu düşünülüyor.

En Çok Tercih Edilen ve Trafik Kaydı Yapılan Markalar