Mount and Blade 2: Bannerlord - War Sails Ertelendi! Ne Zaman Çıkacak?

TaleWorlds Entertainment tarafından 2022 yılında satışa sunulan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Mount & Blade II: Bannerlord için geçtiğimiz aylarda War Sails isimli DLC yani indirilebilir içerik duyurmuştu. Geliştirici ekip, merakla beklenen DLC'nin ertelendiğini açıkladı.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails Çıkış Tarihi

War Sails'in 7 Haziran 2025 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak TaleWorlds Entertainment, oyunun resmî sosyal medya hesabı üzerinden DLC'nin ertelendiğini duyurdu. War Sails, yeni açıklamaya göre 2025 yılının sonbahar mevsiminde sunulacak.

DLC, deniz savaşlarını oyuna ekleyerek deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Böylece karanın yanı sıra okyanuslarda da savaşlara tanık olacağız. Gerçekçi rüzgâr ve su fiziğine sahip içerik, sürükleyici bir deniz savaşı sistemi sunacak.

Dinamik hava durumu sistemini içeren DLC'de güneşli havaların yanı sıra fırtınalı havalar da olacak. Filo kurma ve özelleştirme imkânı da bulunacak. Geçtiğimiz aylarda ayrıca bir tanıtım videosu paylaşılmıştı. Bu video, yeni indirilebilir içeriğin nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı.

Açık dünya RPG oyunları oynaamyı seven oyunculara hitap eden Mount & Blade II: Bannerlord 2022 yılında satışa sunulmuştu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun Steam inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.