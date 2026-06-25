2.010 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında yarıştan simülasyona kadar çeşitli türlerde oyunlar bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

House Flipper 2

Blades of Fire

Assetto Corsa Competizione

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 28 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. House Flipper 2, Blades of Fire ve Assetto Corsa Competizione'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

House Flipper 2 Nasıl Bir Oyun?

Frozen District tarafından geliştirilen House Flipper 2, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Harap haldeki evleri satın alıp temizliyoruz. Bu işlemin ardından evi yeniden dekore edip satmaya çalışıyoruz. Kazandığımız paralarla yeni evler satın alıp aynı işlemleri tekrarlıyoruz.

Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor. Co-op mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. House Flipper 2, ilk oyuna kıyasla daha kaliteli grafiklere, daha geniş araç çeşitliliğine ve daha iyi animasyonlara sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemelerinin çok olumlu durumda olduğunu belirtelim. 79 Metacritic puanına sahip oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Blades of Fire Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon ve macera türlerine sahip olan Blades of Fire'da karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Oyunda balta, kılıç ve mızrak gibi çeşitli silahlar bulunuyor. Dövüş sistemi ise oldukça taktiksel bir yapıya sahip. Yani oyunda sadece refleks değil aynı zamanda stratejik düşünmek de önemli.

Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği yapım, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. MercurySteam tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri çoğunlukla olumlu durumda. Oyun 2026 yılının mayıs ayında satışa sunuldu.

Assetto Corsa Competizione Nasıl Bir Oyun?

Assetto Corsa Competizione, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen oyun, gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Yarış atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan oyun çok kaliteli grafiklere sahip. Bu arada oyunda gece gündüz döngüsü ve dinamik hava koşulları da bulunuyor.

Editörün Yorumu

Sadece Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamızı sağlıyor. Daha önce bu oyunları oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle simülasyon türündeki House Flipper 2'yi arkadaşlarla birlikte oynandığında daha keyifli oluyor.