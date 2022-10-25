Uzun bir süredir erken erişimde olan Mount & Blade II: Bannerlord'un tam sürümü çıktı. Peki, erişime açıldığı günden itibaren tüm dünyada ilgiyle karşı karşıya kalan Bannerlord neler sunuyor, sistem gereksinimleri neler?

Mount & Blade II: Bannerlord Fiyatı Ne Kadar?

Bannerlord Steam Fiyatı: 279,99 TL

Bannerlord Xbox Fiyatı: 312,97 TL

Bannerlord PlayStation Fiyatı: 499 TL

TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord, 2020 yılının mart ayında Steam isimli dijital oyun mağazası üzerinden erken erişime açılmıştı. Böylelikle oyun geliştirilirken aynı zamanda oyuncular tarafından oynanabiliyordu.

Bugün itibarıyla erken erişimden çıkan Mount & Blade II: Bannerlord'un tam sürümü PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox series X / S ve Xbox One platformları için piyasaya sürüldü. Popüler video oyunu için şu anda Steam ve Xbox mağazasında bir kampanya bulunuyor.

Gerçekleştirilen kampanya kapsamında söz konusu yapım 349,99 TL yerine 279,99 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Popüler oyunun fiyatı Xbox Mağazasında ise 347,75 TL'den 312,97 TL'ye düştü. Bannerlord'u PlayStation mağazası üzerinden 499 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. En az 6 GB RAM isteyen oyunu bilgisayarınıza yükleyebilmek için 60 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor.

Ekran kartı tarafında ise en az Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7850 2 GB isteniyor.