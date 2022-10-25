Steam, Türkiye İçin Önerilen Dolar Kurunu Güncelledi!

Steam, önerilen dolar kuru ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar sonucunda kurda güncelle yapıldı. Peki, Valve tarafından sunulan dijital oyun mağazası Steam'de önerilen kur ne kadar oldu? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Steam'den Önerilen Dolar Kuruna Önemli Güncelleme Geldi

Dijital oyun mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Steam, bu kez dolar kuru ile ilgili gündeme geldi. Popüler hizmet, Türkiye için önerilen dolar kurunu oldukça önemli ölçüde yükseltme kararı aldı.

Dora Özsoy, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Steam isimli popüler dijital oyun mağazasının önerilen dolar kurunu 1,8 TL'den 10 TL'ye yükselttiğini belirtti. Özsoy, "Yayımcılar hala kendi fiyatlarını girebilirler ancak çoğu oyun otomatik fiyatlandırmayı kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Panel, mevcut önerilen fiyatların altındaki oyunlarda uyarı gösteriyor.



Bu da zaten çıkmış oyunlara da zam yapılabileceğini gösteriyor.



11$ - 24TL'lik oyunumuza yeni önerilen fiyat 125 TL. pic.twitter.com/dxlhvnxYy2 — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) October 25, 2022

Özsoy tarafından paylaşılan görsele göre Stratera Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Havsala: Into the Soul Palace isimli oyunun eskiden 24 TL fiyatla satılması öneriliyordu fakat şu anda bu ücret, 125 TL'ye yükseldi.

Panelin mevcut önerilen fiyatların altındaki oyunlarda uyarı gösterdiğini ifade eden Özsoy, bu durumun, çıkış yapmış video oyunlarına da zam yapılabileceğini gösterdiğini belirtti. Özsoy tarafından paylaşılan görsellere yukarıda bulunan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

Steam tarafından önerilen dolar kuru ile ilgili alınan yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.