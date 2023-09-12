Mount & Blade II: Bannerlord Zamlanıyor: Elinizi Çabuk Tutun!

Son dönemde artan döviz kurları pek çok alanda ve hizmette zamlarla karşılaşmamıza neden oluyor. Bu süreçte oyuncular da gelen zamlar nedeniyle mutsuz durumda ve bu zamlara çok yakında bir yenisi daha ekleniyor.

Yerli oyun geliştiricisi Taleworlds'ün popüler oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'a çok yakında döviz kurlarına dayalı bir fiyat güncellemesi geliyor.

Dünya genelinde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle oyunun fiyatında güncellemeye gitmek zorunda olduklarını belirten Taleworlds ekibinin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Selamlar Calradia'nın savaşçıları!

Bazı oyuncularımızı etkileyebilecek önemli bir değişiklikten bahsetmek istiyoruz. Ne yazık ki kur dalgalanmaları nedeniyle oyunlarımızın tüm platformlardaki (PC, Xbox, Playstation) bölgesel fiyatlarını artırmak gibi zor bir karar vermek zorunda kaldık.

Fiyat değişikliklerini 19.09.2023 tarihinden itibaren uygulanacak. Değişiklik, aşağıda listelenen ülkelerdeki oyunlarımızın bölgesel fiyatlarını etkileyecek.

Arjantin

Brezilya

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Hindistan

Endonezya

İsrail

Japonya

Kazakistan

Malezya

Meksika

Yeni Zelanda

Norveç

Filipinler

Polonya

Rusya

Singapur

Güney Afrika

Güney Kore

Türkiye

Uruguay

Vietnam

Bu değişiklik sırasında gösterdiğiniz anlayış için minnettarız ve devam eden desteğiniz, oyunlarımıza olan tutkunuz ve inanılmaz topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz."