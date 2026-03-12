12.6 İnç OLED Ekranlı Mouse Computer M2 Tanıtıldı

Hibrit cihazlar, tablet pratikliğini dizüstü bilgisayarın performansıyla birleştirerek modern çalışma hayatının vazgeçilmezi oldu. Gündelik işlerde bu esnekliği arayan kullanıcılar için Japonya merkezli Mouse Computer, 12.6 inçlik yeni M2 modeliyle karşımıza çıkıyor. Surface Pro serisine doğrudan rakip olan bu cihaz, tablet-PC pazarında kullanıcılara bir alternatif sunuyor.

Mouse Computer Tablet-Bilgisayar M2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 12.6 inç

: 12.6 inç Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Panel Türü : OLED

: OLED İşlemci : Intel Core i5-1335U

: Intel Core i5-1335U RAM : 16 GB LPDDR5

: 16 GB LPDDR5 Depolama : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Batarya : 35Wh (5 saate kadar pil ömrü)

: 35Wh (5 saate kadar pil ömrü) Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 Kamera : 5 MP ön ve 13 MP arka kamera

: 5 MP ön ve 13 MP arka kamera Ağırlık : 1.26 kg

: 1.26 kg Portlar : 2 adet USB Type-C

: 2 adet USB Type-C Aksesuarlar: 1 adet 4.096 basınç hassasiyetli Stylus Kalem, dokunmatik yüzeyli klavye.

Özellikle sürekli hareket halinde olan kullanıcılar, bu Tablet-PC'lerin avantajını yakından biliyor. Mouse Computer'ın yeni modeli M2, tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Cihazı hem dokunmatik ekranı ve kalemiyle bir tablet olarak, hem de ayrılabilir klavyesiyle standart bir ofis bilgisayarı olarak kullanabiliyorsunuz.

Cihazın bu pratikliğini üst düzey bir deneyime dönüştüre şey ise kesinlikle sahip olduğu ekran. 2560 x 1600 çözürlüğe sahip 16:10 formatındaki OLED panel, kullanıcılara son derece yeterli bir görsel deneyim sunuyor. Adobe RBG'nin yüzde 99'unu kapsayan bu parlak ekran, siyahları tam siyah olarak sunarak içerik tüketimini ve temel fotoğraf düzenleme işlerini oldukça pratik bir hale getiriyor.

Cihazda, OLED ekranın sunduğu bu yüksek çözünürlüklü deneyimi akıcı şekilde işleyebilmek için Intel Core i5-1335U işlemci bulunuyor. Anakarta lehimli 16 GB LPDDR5 Ram ve 512 GB SSD ile desteklenen bu işlemci, ofis yazılımları ve günlük işler için akıcı bir performans vaat ediyor.

Bu akıcı performansı destekleyen bağlantı noktaları da günümüz donanım standartlarını karşılıyor. Mouse Computer M2'nin, sağ tarafında hem şarj hem de görüntü ve dosya aktarımı için kullanılabilen iki adet USB Type-C portu bulunuyor. Cihazda hızlı inter bağlantıları için Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.0 destekleri de unutulmamış. Ayrı M2 Tablet-PC'nin arka tarfında 13 MP, ön tarafında ise 5 MP kameralar kullanılmış.

Mouse Computer, donanımı tamamlayan temel aksesuarlar konusunda da, rakip markaların aksine oldukça cömer davranmış. 4.096 basınç hassasiyetli stylus kalem ve geniş dokunmatik yüzeyli klavye cihazın kutu içeriğine ve fiyatına dahil. Yaklaşık beş saat kullanım sunan 35Wh kapasiteli bataryaya sahip olan bu cihazın, klavyesiyle birlikte toplam ağırlığı ise sadece 1.26 kg ağırlığında.

Mouse Computer Tablet-Bilgisayar M2 Türkiye'ye Gelecek mi?

Japonya merkezli Mouse Computer'ın güncel olarak Türkiye'de sattığı herhangi bir ürünü bulunmuyor. Bu sebeple, Tablet-Bilgisayar M2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmeliyiz.

Mouse Computer Tablet-Bilgisayarın M2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Moue Computer M2, Japonya'da 159.800 (yaklaşık bin dolar) yen fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu da güncel kurla 44 bin 352 TL'ye tekabül ediyor.