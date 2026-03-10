28.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Uygun Fiyatlı Robot Süpürge Tanıtıldı

Robot süpürgeler artık evimizin vazgeçilmez bir parçası. Ancak doğru modeli seçmek bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Dreame'in alt markası Mova, satışa sunduğu yeni S70 modeliyle bu karmaşayı gidermeyi hedefliyor. Peki bu yeni cihaz temizlikte bize ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Gelin fiyat-performans odaklı bu modelin ev temizliğine getirdiği yeniliklere yakından bakalım.

Mova S70 Robot Süpürgenin Özellikleri Neler?

Mova S70'in ilk dikkat çeken özelliği 28.000 Pa gibi oldukça yüksek bir emiş gücüne sahip olması. Bu emiş gücü, kağıt üzerinde etkileyici görünse de asıl faydasını evde görüyorsunuz. Cihaz özellikle, kalın tüylü halıların en dibine saklanmış evcil hayvan kıllarını veya ağır kırıntıları tek seferde, zorlanmadan çekip alabiliyor.

Robot süpürgede bulunan HydroForce rulo paspas sistemi, zemine 4.700 Pa basınç uyguluyor. Bu da robotun sadece yeri sadece ıslatıp geçmediği anlamına geliyor. Cihaz, mutfakta yere damlayan yağları veya kurumuş lekeleri adeta bir insan eliyle silermiş gibi ovalayarak temizliyor.

Movo S70'de kullanılan yeniliklerden biri de silindir paspası ve MaxiReach yan fırçası. Özellikle yan fırça MaxiReach teknolojisiyle ulaşılması zor alanlarda dışarı doğru uzanarak, biriken toz yumakları ve kirleri kolayca temizliyor. Böylece evin her köşesinde eşit bir temizlik elde ediliyor.

Cihazın navigasyon tarafında ise gizli bir dToF sensörü kullanılıyor. Bu teknoji, aslında robot süpürgenin evi tanıma şekli. Cihaz, bu sensör ile yerde unutulan şarj kablosuna, terliğe veya oyuncağa dolanmadan etrafından akıllıca dolaşıyor ve temizliğe kesintisiz devam ediyor.

Temizlik sonrası cihaz bakımıda oldukça pratikleştirilmiş. Akıllı şarj istasyonu, 3.2 litrelik toz torbası sayesinde yaklaşık 100 gün boyunca hazne boşaltma derdini bitiriyor. İşte uzun saatler geçiriyorsanız, aylarca süpürgenin toz haznesiyle temas etmek zorunda kalmıyorsunuz.

İstasyonun yetenekleri sadece toz boşaltmakla sınırlı değil. İstasyon, temizlik bittiğinde silindir paspası 80 derece sıcak suyla yıkayarak bakterilerden arındırıyor. Ardından 70 derece sıcak havayla kurutma işlemi yaparak nemi ve kötü kokuları engelliyor. Ayrıca, istasyonda 5 litrelik temiz su tankı bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak; Mova S70 , 90 milimetrelik bir kalınlığa ve 5200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Şirket, cihazın bu tam dolu şarj ile 1200 metrakareye varan bir alanı tek seferde silebileceğini iddia ediyor.

Mova S70 Fiyatı Ne Kadar?

Mova S70 robot süpürge, Avrupa'da 700 (yaklaşık 31 bin TL) Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu bütçe dostu ürünün Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak, Mova S70'in, Türkiye'de satılan orta üst segment robot süpürge modellerine göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Notu

Evinde robot süpürge kullanan biri olarak, şunu söylebilirim; Mova S70'in özellikleri gerçekten tatmin edici. Özellikle yoğun çalışma saatlerine sahip insanlar ve çalışan eşler için robot süpürgeler artık lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline dönüşmüş durumda. Biz kullanıcılarda evde temizlik süremizi en aza indirecek süpürgelere yöneliyoruz. İşte burada Mova S70 gerçekten evde temizlik için geçireceğimiz süreyi en aza indiriyor.

Özellikle otomatik paspas yıkama ve otomatik paspas suyu boşaltma ve doldurma özellikleri sayesinde cihaza fiziksel olarak müdahale etme zorunluluğumuz neredeyse sıfıra iniyor. Cihazın, özelliklerine göre bütçe dostu bir fiyatla gelecek olması, onu gayet alınabilir cazip bir teknoloji ürüne döüştürüyor.