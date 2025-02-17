Yellowjackets'ın Ödüllü Yıldızı, Amazon'un Popüler Dizisine Katılıyor

2024 yılında yayınlanmaya başlayan Mr. & Mrs. Smith dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılmaya hazırlanıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa Yellowjackets'ın yıldızı popüler Amazon Prime dizinin yeni sezonunda yer alacak.

Mr. & Mrs. Smith 2. Sezon Kadrosuna Yeni Oyuncu Katılıyor

İlk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayarak en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan Mr. & Mrs. Smith'in yeni sezonu merak içinde beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre ikinci sezon için Sophie Thatcher ile görüşülüyor.

Eğer anlaşma sağlanırsa 24 yaşındaki başarılı oyuncu Thatcher, Amazon'un popüler dizisinde Mrs. Smith karakterini canlandıracak. Deadline'daki habere göre bu karakter için daha önce şarkıcı Billie Eilish'e teklif edilmiş fakat turne nedeniyle anlaşma sağlanamamış.

Francesca Sloane, ikinci sezonda da yönetici yapımcı ve dizi sorumlusu olarak projede yer almaya devam edecek. Donald Glover ise yönetici yapımcı görevini üstleniyor. Şubat ayında izleyiciler ile buluşan Mr. & Mrs. Smith, Amerika Birleşik Devletleri'nde Prime Video'da en çok izlenen ilk 5 yeni dizi arasında yer almayı başarmıştı.

İkinci sezonda Mr. Smith karakterini Mark Eydelshteyn canlandıracak. Eydelshteyn daha önce 2024 yılında vizyona giren Anora, 2022 yapımı Strana Sasha, 2024 yılında izleyiciler ile buluşan Guest from the Future ve daha pek çok yapımda yer aldı.