Dünyanın En Büyük İçerik Üreticileri Cam Küpte! 1 Milyon Dolarlık Ödül Kimin Olacak?

MrBeast, bir kez daha yeni videosunun en iyisi olacağını açıkladı. Bu hafta sonu yayınlanacak video, dünyanın en büyük içerik üreticilerinden ellisinin katıldığı, cam bir küpte kilitli olarak 1 milyon dolarlık bir ödül için yarıştığı en yıldız dolu videolardan biri olacak.

Videoda ne tür zorlukların olacağı henüz net değil, ancak 1 milyon dolarlık ödülün "takipçileri için" olduğu söyleniyor ve elli katılımcı arasından sadece bir yayıncının başarılı olacağı belirtiliyor.

I invited 50 YouTubers to compete for $1,000,000 for their subscribers! Goes live Saturday, my best video yet :) pic.twitter.com/cHKqBCNXdh