Dünyanın En Büyük İçerik Üreticileri Cam Küpte! 1 Milyon Dolarlık Ödül Kimin Olacak?

MrBeast, bir kez daha yeni videosunun en iyisi olacağını açıkladı. Bu hafta sonu yayınlanacak video, dünyanın en büyük içerik üreticilerinden ellisinin katıldığı, cam bir küpte kilitli olarak 1 milyon dolarlık bir ödül için yarıştığı en yıldız dolu videolardan biri olacak.

MrBeast’in 1 Milyon Dolarlık Dev Kadrosu!

Videoda ne tür zorlukların olacağı henüz net değil, ancak 1 milyon dolarlık ödülün "takipçileri için" olduğu söyleniyor ve elli katılımcı arasından sadece bir yayıncının başarılı olacağı belirtiliyor.

I invited 50 YouTubers to compete for $1,000,000 for their subscribers! Goes live Saturday, my best video yet :) pic.twitter.com/cHKqBCNXdh — MrBeast (@MrBeast) July 9, 2024

MrBeast’in yeni videosunun fragmanında, bu Cumartesi yayınlanacak olan video için düşünülebilecek en muazzam kadro öne çıkıyor. Pokimane, Kai Cenat, Bella Poarch, The Botez Sisters, KSI, Logan Paul, Ludwig, FaZe Rug, Lazarbeam, Sketch, Speed gibi birçok dikkate değer kişilik, 1 milyon dolarlık büyük ödül için hazır bulunuyor.

Bu enerjik içerik üreticilerinin verdiği karışık yelpaze, dram seviyesinin epik boyutlara ulaşmasını sağlıyor.

MrBeast’in bu büyük gösterisi, dijital eğlencenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. 1 milyon dolarlık devasa ödülün kaderi, bu cam küp içindeki yıldızların çekişmesine bağlı olacak.

Yarışmacılar arasında kim galip gelecek, internet tarihinde unutulmaz bir iz bırakacak. Cumartesi günü herkes, bu epik mücadeleyi izlemek için ekrana kilitlenecek.