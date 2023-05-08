MrBeast Takipçilerine 50 Bin Dolar Dağıtıyor: Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler
Ünlü YouTuber MrBeast, doğum günü vesilesiyle takipçilerine 50 bin dolar dağıtacak.
MrBeast çekilişlerine devam ediyor. Dünyanın en çok takipçili bireysel kanalının sahibi ünlü YouTuber, doğum günü sebebiyle takipçilerine toplamda 50 bin dolar verecek.
Instagram takipçilerinin başvurabileceği çekilişte toplamda 5 kazanan bulunacak. Kazananlar, 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.
İşte Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler
- MrBeast'in Instagram hesabını takip edin.
- Doğum günü paylaşımına tıklayarak hikaye olarak paylaşın.
- Bir arkadaşınızı yorumlara etiketleyin
Sıklıkla bağışları ve büyük ödüllere sahip yarışmalarıyla gündeme gelen MrBeast, 7 Mayıs tarihinde doğdu. Doğum günü şerefine bu sefer de sosyal medya takipçilerine ödül dağıtma kararı veren ünlü YouTuber, toplamda 50 bin dolar dağıtacak.
Kazananlar, yapılacak kura sonrasında 9 Mayıs tarihinde MrBeast'ten mesaj alacak. Ancak ödülü kazanmak için belirlenen şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor.
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YouTube'da ürettiği içeriklerle popülerliği kısa sürede yakalayan ABD'li Jimmy Donaldson, kanalında bu sefer oldukça iyi bir amaca hizmet ettiği bir video yayınlandı.
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