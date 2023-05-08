MrBeast Takipçilerine 50 Bin Dolar Dağıtıyor: Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler

MrBeast çekilişlerine devam ediyor. Dünyanın en çok takipçili bireysel kanalının sahibi ünlü YouTuber, doğum günü sebebiyle takipçilerine toplamda 50 bin dolar verecek.

Instagram takipçilerinin başvurabileceği çekilişte toplamda 5 kazanan bulunacak. Kazananlar, 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

İşte Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler

MrBeast'in Instagram hesabını takip edin.

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Sıklıkla bağışları ve büyük ödüllere sahip yarışmalarıyla gündeme gelen MrBeast, 7 Mayıs tarihinde doğdu. Doğum günü şerefine bu sefer de sosyal medya takipçilerine ödül dağıtma kararı veren ünlü YouTuber, toplamda 50 bin dolar dağıtacak.

Kazananlar, yapılacak kura sonrasında 9 Mayıs tarihinde MrBeast'ten mesaj alacak. Ancak ödülü kazanmak için belirlenen şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor.