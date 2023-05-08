MrBeast Takipçilerine 50 Bin Dolar Dağıtıyor: Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler

Ünlü YouTuber MrBeast, doğum günü vesilesiyle takipçilerine 50 bin dolar dağıtacak.

MrBeast Takipçilerine 50 Bin Dolar Dağıtıyor: Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

MrBeast çekilişlerine devam ediyor. Dünyanın en çok takipçili bireysel kanalının sahibi ünlü YouTuber, doğum günü sebebiyle takipçilerine toplamda 50 bin dolar verecek.

Instagram takipçilerinin başvurabileceği çekilişte toplamda 5 kazanan bulunacak. Kazananlar, 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

İşte Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler

  • MrBeast'in Instagram hesabını takip edin.
  • Doğum günü paylaşımına tıklayarak hikaye olarak paylaşın.
  • Bir arkadaşınızı yorumlara etiketleyin

Sıklıkla bağışları ve büyük ödüllere sahip yarışmalarıyla gündeme gelen MrBeast, 7 Mayıs tarihinde doğdu. Doğum günü şerefine bu sefer de sosyal medya takipçilerine ödül dağıtma kararı veren ünlü YouTuber, toplamda 50 bin dolar dağıtacak.

Kazananlar, yapılacak kura sonrasında 9 Mayıs tarihinde MrBeast'ten mesaj alacak. Ancak ödülü kazanmak için belirlenen şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

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