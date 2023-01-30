Ünlü YouTuber Görme Engelli 1.000 Kişiyi Ameliyat Ettirdi: Artık Görebiliyorlar!

YouTube'da ürettiği içeriklerle popülerliği kısa sürede yakalayan ABD'li Jimmy Donaldson, kanalında bu sefer oldukça iyi bir amaca hizmet ettiği bir video yayınlandı. Katarakt yüzünden görüş bozukluğu yaşayan ve ameliyat olmaya parası yetmeyen kişiler, MrBeast kanalının son videosunda yer aldı.

Üç hafta içinde ABD'ye ek olarak Endonezya, Kenya, Brezilya, Jamaika, Honduras, Meksika, Vietnam ve Namibya gibi ülkelerden 1.000 kişiye ulaşıldı. 130 milyondan fazla takipçisi olan Donaldson, "Bin kişinin körlüğünü tedavi ediyoruz" içerikli videosunu dün ekledi ve 24 saat içinde 44 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Görme Engeli Olan 1.000 Kişiye "Görüş Hediyesi"

Videoda yer alan ve neredeyse hiçbir şey görmeyen kişilerin tamamen iyileşmesi ve videoya yansıyan görüntüleri izleyenlerin büyük bir çoğunluğunu duygulandırdı. Donaldson, bazı kişilere başka hediyelerle birlikte para da verdi.

MrBeast, bu proje için Jeff Levenson adlı doktor ile birlikte çalıştı. Levenson, 20 yılı aşkın süredir zaten "Görüş Hediyesi" adlı bir sağlık programı yürütüyormuş. ABD'de sigorta kapsamına dahil olmayanlara ücretsiz katarakt ameliyatı yapılmasına destek veren doktor, şu açıklamalarda bulunuyor;

"Dünyada gözü görmeyenlerin yarısının yalnızca 10 dakikalık bir operasyona ihtiyacı var."

Aynı zamanda CNN'e de konuşan Levenson, kendisinin de katarakt ameliyatı olduğunu ve bu operasyondan sonra çalışmalara başladığını belirtiyor. Bu kadar basit bir sorun yüzünden günümüzde 200 milyon kişinin görememesi için de "şok edici" ifadelerini kullanıyor.

Kişilere MrBeast'in Kendisi Ulaştı

Jimmy Donaldson ve ekibinin telefonla ulaştığı kişilerden birisi daha önce MrBeast'in adını bile duymadığını ve az kalsın telefonu kapatacağını belirtti. Sonrasında ise "İyi ki telefonu kapatmamışım" sözlerini ekledi.

Levenson, MrBeast'in tek başına 1.000 kişinin tedavisini karşılayabiliyorsa hükümet ve özel sektörün bu soruna el atmamasını eleştirdi. Soruna el atsalar %50'sine tamamen çare bulunabileceğini de öne sürdü.

MrBeast: 1.000 Görme Engelli İnsan İlk Görebiliyor Videosu