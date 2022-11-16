Kral Öldü, Yaşasın Yeni Kral: YouTube'un En Çok Aboneye Sahip YouTuber'ı Değişti

Tam manasıyla ilk YouTuber'lardan biri olan PewDiePie, uzun yıllar boyunca dünyanın en fazla aboneye sahip bireysel kanalı konumundaydı. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında ünlü YouTuber bu sıfatını kaybetti. Artık YouTube'un yeni bir kralı var.

Özellikle Let's Play videolarıyla ünlenen PewDiePie, an itibarıyla 111 milyon aboneye sahip. Bu devasa rakama uzun yıllar süren emekler sonrasında ulaşan Felix Arvid "PewDiePie" Ulf Kjelberg, önemli internet ikonlarıydan biriydi. Fakat artık YouTube piyasasında krala karşı durabilen yeni bir oyuncu var!

MrBeast PewDiePie'ı Tahtından Etti!

Son yılların yükselen yıldızlarından olan MrBeast'in abone sayısı, geride bıraktığımız 24 saat içerisinde 160 bin abone artarak 111 milyon 846 bin 79'u geçti. An itibarıyla MrBeast, PewDiePie'ı geride bırakarak en fazla aboneye sahip bireysel kanal olma başarısına erişti.

Özellikle büyük bütçeye sahip videolarıyla tanınan MrBeast, geçtiğimiz yıl fazlasıyla ünlenen Squid Game dizisinin birebir replikasını yaptığı 100 yarışmacıya sahip etkinlik ile öne çıkmıştı.

YouTube videoları için kurduğu stüdyoya 10 milyon dolardan daha fazla yatırım yapan MrBeast, yarışma videolarını 100'den fazla kamerayla kaydediyor. MrBeast'in kurduğu bazı sahneler öylesine büyük ki bazı televizyon yarışmaları yanında çok daha küçük bile kalabiliyor.

Uzun süren emeklerinin karşılığını alan MrBeast, 16 Kasım tarihi itibarıyla toplamda 112 milyon aboneyi aşmış durumda. Fakat tüm kanallar dikkate alındığında MrBeast dördüncü sırada yer alıyor.

YouTube en fazla aboneye sahip olan kanallar listesini T-Series ve SET India ismindeki Hindistan odaklı televizyon kanalları domine ediyor. Öte yandan ikinci sırada ise 147 milyon aboneye sahip Cocomelon - Nursery Rhymes çocuk kanalı bulunuyor.