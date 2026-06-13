Dünyanın En Büyük YouTuber'ı MrBeast'ten Yeni Rekor! 500 Milyonu Aştı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca aboneye sahip olan MrBeast veya gerçek adıyla Jimmy Donaldson, bugün YouTube tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Ünlü içerik üreticisi, YouTube tarihinde 500 milyon aboneye ulaşan ilk kanal olarak bir ilki başardı. İşte ayrıntılar...

MrBeast Nasıl 500 Milyon Aboneye Ulaştı?

Yüksek bütçeli videolarıyla tanınan içerik üreticisi, 500 milyon aboneye YouTube'da gerçekleştirdiği ve yüz binlerce kişinin takip ettiği canlı yayın sırasında ulaştı. Daha önce 100 bin, 1 milyon, 10 milyon ve 100 milyon abone barajlarını aşan içerik üreticilerine verilen YouTube plaketlerini görmüştük.

Ancak platformun 500 milyon aboneye ulaşan ilk içerik üreticisi için nasıl bir plaket hazırlayacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda. MrBeast'in plaket eline ulaştığında bunu takipçileriyle paylaşması bekleniyor. Peki MrBeast, nasıl 500 milyon aboneye ulaşma başarısını elde etti?

Ünlü ismin 500 milyon aboneyi aşmasının arkasında birçok sebep var. Bunların başında ise yüksek bütçeli videolar geliyor. Kesin rakamlar bilinmese de MrBeast'in bazı videoları için yüz binlerce hatta milyonlarca dolar harcadığı biliniyor. Bu bütçe sayesinde izleyicilerin ilgisini çeken, televizyonda yayınlanabilecek kadar yüksek prodüksiyonlu içerikler ortaya koyabiliyor.

Kanalın en dikkat çeken videoları arasında "456 Bin Dolar Squid Game Gerçek Hayatta", "50 YouTuber 1 Milyon Dolar İçin Yarışıyor" ve "1 Dolar vs 500 Bin Dolar Uçak Bileti" yer alıyor. MrBeast, özellikle bu videolar sayesinde milyonlarca yeni abone kazanmayı başardı. Özellikle Squid Game ile ilgili videosu yayınlandığı dönemde dünya genelinde büyük ses getirmiş ve uzun süre sosyal medyanın gündemin düşmemişti.

Bununla birlikte Jimmy Donaldson'ın başarısının arkasındaki bir diğer önemli sebepse küresele hitap eden içerikler üretmesi. İçerik üreticisinin videoları Türkçe de dahil olmak üzere birçok farklı dilde dublaj seçeneğiyle yayınlanıyor. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi videoları kendi ana dilinde izleyebiliyor. Bu da MrBeast'in yalnızca ana dili İngilizce olanları değil; Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Çince konuşan insanları da kendine çektiği anlamına geliyor.

Jimmy Donaldson (MrBeast) Kimdir?

Amerikalı bir YouTuber olan Jimmy Donaldson, 1998 yılında ABD'de doğdu. 2012'de henüz 13 yaşındayken "MrBeast6000" kullanıcı adıyla açtığı YouTube kanalında içerik üretmeye başladı. İlk dönemlerinde oyun videoları ve en büyük YouTuber'ların servetlerini tahmin ettiği içerikler paylaşarak belirli bir kitleye ulaştı.

2017 yılında ise yayınladığı "100 bine kadar saymak" adlı videonun viral olmasıyla büyük bir çıkış yakaladı. Sadece bir YouTuber olmakla kalmayan Donaldson, aynı zamanda bir hayırsever olarak da tanınıyor. Okyanusları temizleme ve ağaç dikme gibi hayır işleri yapıyor. Ayrıca atıştırmalık ve çikolata markası başta olmak üzere birçok şirket kurarak iş dünyasında da önemli bir konuma ulaştı. Günümüzde ise dünyanın en büyük YouTuber'ı konumunda.

Editörün Yorumu

MrBeast, özellikle son yıllarda büyük çıkış yakalayan içerik üreticilerden biri. Ben de kendisini ilk olarak 2021 yılında yayınlanan Squid Game dizisinden esinlenerek hazırladığı videoyla tanımıştım. O zamana kadar YouTube kanallarının bu kadar yüksek prodüksiyonlu içerikler üretebildiğini bilmiyordum. Videoları için harcadığı bütçeler de düşünüldüğünde 500 milyon aboneye ulaşacağı yıllar öncesinden belliydi.