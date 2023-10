Ünlü YouTuber MrBeast Deepfake Mağduru Oldu: Sahte Videoda iPhone Dağıtacaktı!

Dünyada YouTube'un bir numarası olarak bilinen ve takipçi sayısıyla rekorlar kıran MrBeast, her ünlü gibi deepfake mağduru oldu. Youtuber'ın TikTok üzerinden yayınlanan sahte videosu bir anda viral oldu.

Sahte videonun yayınlanmasına TikTok'un nasıl izin verdiği merak edildi. Ayrıca video yüzünden kaç kişinin dolandırıldığı da henüz bilinmiyor. İşte haberimizin devamı...

Sahte videoda MrBeast, İphone 15 çekilişi yapacağını ve sadece 2 dolar karşılığında, 10 bin kişiye iPhone 15 Pro vereceğini söylüyor. MrBeast ise internette viral olan sahte videosunu resmî X hesabından paylaşarak yalanladı.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw