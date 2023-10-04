Ünlü YouTuber MrBeast Deepfake Mağduru Oldu: Sahte Videoda iPhone Dağıtacaktı!

Dünyada YouTube'un bir numarası olarak bilinen ve takipçi sayısıyla rekorlar kıran MrBeast, her ünlü gibi deepfake mağduru oldu. Youtuber'ın TikTok üzerinden yayınlanan sahte videosu bir anda viral oldu.

Sahte videonun yayınlanmasına TikTok'un nasıl izin verdiği merak edildi. Ayrıca video yüzünden kaç kişinin dolandırıldığı da henüz bilinmiyor. İşte haberimizin devamı...

TikTok'un İhmali mi Var?

Sahte videoda MrBeast, İphone 15 çekilişi yapacağını ve sadece 2 dolar karşılığında, 10 bin kişiye iPhone 15 Pro vereceğini söylüyor. MrBeast ise internette viral olan sahte videosunu resmî X hesabından paylaşarak yalanladı.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw — MrBeast (@MrBeast) October 3, 2023

MrBeast paylaşımında kullanıcıları uyararak şunları söyledi:

"Pek çok kişi benimmiş gibi görünen bu deepfake reklam videosunu görüyor. Sosyal medya platformları, yapay zekâ destekli deepfake içeriklerin yükselişini karşılamaya hazır mı? Bu çok ciddi bir problem..."

Bilmeyenler için açıklayalım; deepfake videoları dolandırıcılar tarafından yapay zekâ ile oluşturuluyor. Yapay sinir ağları kullanılarak ünlü kişilerin sahte videoları internette yayınlanıyor. MrBeast'in videosu da tam olarak bu şekilde hazırlandı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Sahte videonun yayınlandığı TikTok hesabının doğrulanmış bir hesap olduğu görülüyor. TikTok reklam içerikli videoları yapay zekâ destekli teknolojiler ile analiz ettiğini söylüyor.

Dolayısıyla MrBeast'in yayınlanan videosunun ardından TikTok'un analiz konusunda bir ihmali olduğu düşünüldü. Dolandırıcılar tarafından hazırlanan bu videolar oldukça tehlikeli. Yetkililerin bu videoyla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.

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