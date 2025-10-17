Dünyaca Ünlü YouTuber, Resmen Banka Kuruyor!

Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı Jimmy Donaldson veya bilinen adıyla MrBeast, dev parkurlardan ölüm tehlikesi içeren meydan okumalara ve izleyicilere milyonlarca dolar dağıttığı videolara kadar sınırları zorlayan içerikleriyle tanınıyor. Her videosu için yüz binlerce hatta zaman zaman milyonlarca dolar bütçe ayıran ünlü isim, bu yüksek prodüksiyon gücü sayesinde YouTube tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yakaladı.

Son yıllarda yalnızca içerik üretmekle kalmayıp farklı sektörlere de adım atarak girişimci unvanına sahip olan MrBeast, şimdi ise yeni bir hamleye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre bu kez finans sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

MrBeast, Finans Sektörüne Giriyor

MrBeast, daha önce kendi hamburger zinciri (MrBeast Burger) ve çikolata markası (Feastables) ile ticari dünyaya adım atmıştı. Şimdiyse Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında fark edilen yeni bir başvuruya göre Donaldson, “MrBeast Financial” adını ticari marka olarak tescil ettirmek istiyor. İsimden de kolayca anlaşılacağı üzere bu girişim finans veya dijital bankacılık odaklı olacak.

Başvurunun detaylarında ise MrBeast Financial’ın bankacılık hizmetleri için indirilebilir bir mobil uygulama olarak tanımlandığı görülüyor. Bu uygulama kapsamında kısa vadeli nakit avanslar, kripto para alım-satım hizmetleri, finansal tavsiyeler, finansal farkındalık ve eğitim içerikleri hizmetleri sunulabilir.

Milyonlarca dolar harcayarak içerik üreten bir ismin dijital bankacılığa yönelmesi çok da sürpriz değil. Öte yandan elbette ticari marka başvurusu yapılmış olması projenin yüzde yüz hayata geçeceği anlamına gelmiyor. Zira başvurunun reddedilme ihtimali de bulunuyor. Nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce en çok aboneye sahip YouTube kanallarından MrBeast, finans sektöründe ses getirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.