MrBeast, TikTok'u Satın Alma Konusunda Ciddi Olabilir

Bu sabah ABD'de erişime kapatılan ünlü TikTok platformu hakkında ortaya atılan iddiaların sayısı her geçen saatte daha fazla artıyor. Bir süredir dev platformun Elon Musk tarafından satın alınacağı konuşulurken geçtiğimiz haftadan itibaren ünlü Youtuber MrBeast'in de sosyal medya ağına talip olduğu söyleniyordu.

Gerçek şu ki, ilk etapta pek çok kişi MrBeast'in TikTok'u satın alma konusunda pek de ciddi olmadığı düşünüyordu. Ancak gelen son haberlere göre popüler içerik üreticisi sahiden de TikTok'u satın almak için çalışmalara başlamış olabilir.

MrBeast, TikTok Hakkında Açıklama Yaptı: "Takipte Kalın!"

İlk olarak geçtiğimiz hafta TikTok'un yasaklanmasını onaylayan mahkeme kararı sonrasında ünlü platformu satın almak istediğini dile getiren MrBeast, sosyal medyada adeta tiye alınmıştı. Daha sonrasında ortaya atılan bazı iddialara göre, YouTuber TikTok'u satın almak için bir dizi yatırımcı ile görüşmeye başladı.

Bugün platformun ülke genelinde kapatılması ile birlikte X üzerinden açıklamalarda bulunan MrBeast, TikTok'u satın almasını isteyen takipçilerine yanıt vererek, "Şu anda bir şey söyleyemem, takipte kalın!" ifadesini kullandı. Söz konusu açıklama, birçok kişi tarafından Beast'in TikTok'u satın almak için ilerleme kaydettiği şeklinde yorumlandı.

MrBeast'in açıklamasından yola çıkarak, içerik üreticisinin gerçekten de TikTok için bir takım çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Ancak henüz konu ile ilgili net bir bilginin olmadığını da ekleyelim. MrBeast, şu ana kadar elinde bulundurduğu sosyal medya gücüyle büyük işlere imza attı. Kim bilir, belki de kendisi yakında ByteDance ile anlaşıp TikTok'un ABD'deki makus kaderini değiştirebilir.

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