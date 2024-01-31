MSI Claw El Konsolunun Resmi Satış Fiyatı Açıklandı: Rakiplerini Geride Bıraktı!

CES 2024 etkinlğinde tanıtılan el konsolu MSI Claw, Asus Rog Ally ve Steam Deck gibi cihazlaara rakip olarak geliyor. Nintendo Switch ve Steam Deck'ten sonra el konsolu alanına giriş yapan marka, Claw adını taşıyan cihazının resmi satış fiyatını açıkladı.

MSI Claw Resmi Satış Fiyatları

Intel Core Ultra 5 135H ve Core Ultra 7 135H olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcı karşısına çıkacak olan el konsolunun ilk sürümü 14 çekirdek, 2,2 GHz GPU saat hızı ve 4,6 GHz saat hızı sunuyor.

Core Ultra 7 ise 16 çekirdek, 4,8 GHz saat hızı ve 2,25 GHz GPU saat hızı sunuyor. Ürünün depolama seçenekleri 512 GB ve 1 TB şeklinde ikiye ayrılıyor. 2 saat pil ömrü sunan MSI Claw, 1080p ekran çözünürlüğü ve 500 nit parlaklığa sahip olacak şekilde geliyor.

MSI'ın resmi açıklamasına göre cihazın fiyatları tam olarak eblli oldu. 600 - 700 dolar arasında değişen Lenovo Legion Go ve Asus ROG Ally'den dha yüksek fiyatlarla gelmesi gözden kaçmıyor.

İşte MSI Claw fiyatları: