9.100 mAh Bataryalı Redmi K Pad 2 Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Xiaomi, Redmi K Pad 2 isimli yeni bir tablet tanıttı. Böylece cihazın tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablet, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi yer alıyor.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1880 x 3008 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 1100 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 9.100 mAh

Hızlı Şarj: 67W

İşletim Sistemi: Android 16, HyperOS 3.0

Kalınlık: 6,62 mm

Ağırlık: 345 gram

Redmi K Pad 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 1880 x 3008 piksel çözünürlük, 1100 nit parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de 8,8 inç ekran boyutu, 1880 x 3008 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, LCD ekran ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti.

Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Yani dışarıda tableti kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni tabletinde MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500'ün vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de ise Dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Redmi K Pad 2'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Xiaomi'nin yeni tabletinde yer alan arka kamera 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi K Pad'de de aynı kamera çözünürlüklerinin yer aldığını belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Bataryası Kaç mAh?

Tablette 9.100 mAh batarya kapasitesi bulnuuyor. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Redmi K Pad'de 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla yeni tabletin batarya kapasitesi tarafında önemli bir artış yaşandı.

Redmi K Pad 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Pad ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor ancak Redmi K Pad satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K Pad 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını altını çizelim.

Redmi K Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.399 yuan (22.417 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.799 yuan (25 bin TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.799 yuan (31.643 TL)

Redmi K Pad 2'nin 3 bin 399 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 22 bin 417 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Redmi K Pad 2'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K Pad 2'nin işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yoğun efetklere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Yüksek yenileme hızının çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin şekilde hissetmiştim. Bence LCD yerine OLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca LCD'ye kıyasla daha canlı renklere sahip.