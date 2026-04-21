Güçlü İşlemcili Katlanabilir Telefon Geliyor! 165Hz AMOLED Ekranı Var

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Motorola Razr+ 2026'nın fiyatı ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr+ 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr+ 2026'nın 1099.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 49.383 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 100 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Motorola Razr+ 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr+ 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor ancak Razr+ 2025 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr+ 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Motorola Razr+ 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr+ 2026'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Motorola Razr+ 2025, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr+ 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Batarya: 4.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr+ 2026'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 41 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 95 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Carx Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 daha önce Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Nubia Z60 Ultra ve POCO F7 Pro dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edildiğini belirtelim. Serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr+ 2025'te ise Snapdragon 8s Gen 3 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Motorola Razr+ 2026'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne seahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Razr+ 2025'te 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 3000 nit maksimum parklaklık ve 4 inç ikinci ekran tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Razr+ 2026'da 3000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekran çok canlı renklere sahip.

Motorola Razr+ 2026'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Razr+ 2026'da 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Katlanabilir telefon ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 4.000 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj destğei bulunacak.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önnüde bulundurduğumda Motorola Razr+ 2026'nın katlanabilir telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bie ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Bu arada AMOLED ekranın telefon kullanmayı çok daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması. Bence suya dayanıklılık da önemli bir avantaj çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmasına gerek kalmayacak.