Telefona İhtiyaç Bırakmayan Akıllı Saat Tanıtıldı! NFC Desteği Var

OPPO Watch X3 Mini, ilk ortaya çıktığı zamandan bu yana oldukça büyük ilgi ile takip ediliyordu. Marka tarafından gerçekleştirilen tanıtımla birlikte bekleyiş sona erdi ve akıllı saat ile ilgili merak edilen ayrıntılar açıklığa kavuştu. Cihaz, özellikle hızlı şarj teknolojisi, sağlık ve spor özellikleri ile ön plana çıkıyor.

OPPO Watch X3 Mini'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.32 inç

Ekran Camı Materyali: Safir Cam

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Piksel Yoğunluğu: 352 PPI

Ekran Parlaklığı: 1000 nit

Akıllı Modda Pil Ömrü: 2.5 gün

AOD (Her Zaman Açık Ekran) Modu Pil Ömrü: 1.5 gün

Yoğun Kullanımda Pil Ömrü: 1,5 gün

Güç Tasarrufu Modunda Pil Ömrü: 7 gün

Hoparlör: Mevcut

NFC Desteği: Mevcut

Sağlık: Kadın sağlığı takibi, uyku izleme, uyku apnesi risk değerlendirmesi, günlük aktivite takibi, hareketsizlik hatırlatıcısı

Spor Modu: 100'den fazla

Profesyonel Koşu Verileri: Yağ yakımı, sağlık ve performans analizi

Yapay zeka destekli spor koçu: Güne hazırlık durumu değerlendirmesi ve kişiselleştirilmiş antrenman önerileri

Su ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Diğer Özellikler: Hareketle kontrol ve sesli asistan

OPPO Watch X3 Mini'nin Ekran Özellikleri Neler?

43.2 x 43.2 x 11.18 mm boyutlarına sahip olan OPPO Watch X3 Mini, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. AMOLED ekran üzerinde 466 × 466 piksel, 352 PPI piksel yoğunluğu ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bunların her biri kullanıcı deneyimini oldukça iyileştiriyor.

AMOLED ekran, gerçek siyahlar elde etmenize imkân sağlayıp canlı görüntüye kavuşmanıza olanak tanırken piksel yoğunluğu ise piksellerin gözle seçilmesini zorlaştırıp keskin bir görüntü elde etmenize yardımcı oluyor. Yüksek parlaklık değeri sayesindeyse güneş altında ekranı görmekte sorun yaşamıyorsunuz. Yani elinizle gölge yapmak gibi gereksinimler söz konusu olmuyor.

OPPO Watch X3 Mini'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

354 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat, tam akıllı modda 2,5 gün, uzun pil ömrü modunda yedi gün, AOD yani her zaman açık ekran modunda 1,5 gün pil ömrü sağlıyor. Cihaz, yaklaşık 60 dakikalık şarj ile tam dolum elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca 10 dakika şarj ederek 24 saat kullanım süresi elde edebiliyorsunuz ki bu, özellikle sabahları evden çıkmak için çok fazla zamanı olmayan insanlar için oldukça önemli bir avantaj.

OPPO Watch X3 Mini Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu, akıllı saatin belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Günlük hayatta elinizi yıkarken, yağmur atıştırırken ya da bulaşık yıkarken saati çıkarmaya gerek yok. Tabii, yüksek su basıncına, tuzlu suya, kimyasallara ve benzerlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir.

OPPO Watch X3 Mini'nin Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz, sağlık tarafında sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilen uyku apnesine karşı risk değerlendirmesi, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ölçümü ve stres seviyesi izleme gibi özellikler sunuyor. Hatta uyku kalitesine ve kalp atış hızındaki değişikliklere bakarak o gün antrenmana ne kadar hazır olduğunuzu bile öğrenmenizi sağlıyor. Antrenman demişken, bu cihazda 100'den fazla spor modu mevcut. Koşu, tenis ve çok daha fazlası için oldukça kapsamlı veriler sağlıyor.

OPPO Watch X3 Mini Neden Telefona Gerek Bırakmıyor?

OPPO Watch X3 Mini'nin telefona ihtiyaç bırakmaması, eSIM desteği sayesinde mümkün oluyor. Akıllı telefonunuz yanınızda olmasa bile arama yapmanız mümkün hâle geliyor. Üstelik parmak hareketleri ile gelen aramaları yanıtlama ve benzeri işlemler gerçekleştirmeyi de mümkün kılıyor. Böylece zamandan da ciddiye ölçüde tasarruf edilebiliyor.

OPPO Watch X3 Mini'nin Fiyatı Ne Kadar?

Parlak Altın (eSIM): 2499 yuan (16 bin 481 TL)

Yıldız Işığı Gümüşü (eSIM): 1999 yuan (13 bin 183 TL)

Yıldız Işığı Gümüşü (Bluetooth): 1799 yuan (11 bin 864 TL)

Mocha Kahverengi (eSIM): 1999 yuan (13 bin 183 TL)

OPPO Watch X3 Mini eğer Türkiye'de satışa sunulursa başlangıç fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 14 bin TL'yi bulacaktır. Elbette ki konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini de ayrıca belirtmek gerekiyor. Bu arada OPPO Watch X2 Mini için OPPO Watch X2 Mini için 1799 yuan (11 bin 581 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OPPO Watch X3 Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Watch X3 Mini'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Tabii, Watch X Mini serisinin şu an Türkiye'de bulunmadığını göz önüne alırsak yeni modelin de yakın zamanda piyasaya sürülmeyebileceğini söylemek mümkün. Ancak planlarda değişiklik olması durumunda Türkiye'deki kullanıcılar da OPPO'nun şu anda Türkiye'de satılan diğer akıllı saatleri gibi Watch X3 Mini'yi denemeye başlayabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Watch X3 Mini'nin günlük yaşamı oldukça kolaylaştıracak bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Yeni cihaz, özellikle eSIM desteği sayesinde akıllı telefon taşıma gereksinimini ortadan kaldırarak kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Sağlık tarafındaki önemli özellikleri de atlamamak gerekiyor. Özellikle uyku düzeninden şikâyetçi olanların sorunun neden kaynaklandığını bulmasına yardımcı olacaktır.