Çok Uygun Fiyatlı 2K Çözünürlüklü 144 Hz Monitör Geliyor! MSI Pro Max 271QPHW E14 Tanıtıldı

Teknoloji firmalarının önde gelen isimlerinden MSI, uzun saatler ekran başında kalan kullanıcıları sevindirecek yeni monitörünü satışa sundu. İlk olarak bu yılın başında düzenlenen CES 2026 etkinliğinde tanıtılan MSI Pro Max 271QPHW E14, yenilikçi göz koruma teknolojileriyle meraklıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hem profesyoneller hem de oyuncular için tasarlanan bu monitör, donanım özellikleriyle beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

MSI Pro Max 271QPHW E14 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inçlik

: 27 inçlik Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2.5K

: 2.5K Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Parlaklık : 300 nit

: 300 nit Renk Gamı : sRGB %121 ve DCI-P3 %93

: sRGB %121 ve DCI-P3 %93 Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Portlar: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C, USB-A ve USB Portlar ve 3.5 mm ses jakı.

MSI Pro Max 271QPHW E14, 2K çözünürlüğe sahip düz bir IPS panelle geliyor. IPS teknolojisi sayesinde kullanıcılar, farklı açılardan baksalar bile renkleri en doğru şekilde görebiliyorlar.

Monitörün geniş ekranı, video düzenleme veya çoklu Excel tablolarıyla çalışanlar için ferah bir çalışma ortamı sunuyor. Cihaz, 27 inçlik boyutu ve 2K çözünürlüğüyle, piksellerin gözle seçilmesini zorlaştırarak daha net bir masaüstü görüntüsü vaat ediyor.

MSI bu modelinde, oyuncuları da unutmamış. Cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresine sahip. Bu yenileme hızı, oyunlardaki görüntü bulanıklığını ortadan kaldırarak özellikle rekabetçi oyunlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

Monitörde ekran yırtılmalarının önüne geçmek için hem Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği de bulunuyor. Böylece bilgisayarınızın ekran kartı markası ne olursa olsun, takılma veya donma yaşamadan sorunsuz bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.

MSI Pro Max 271QPHW E14, tasarımcılar ve fotoğrafçılarında ihtiyaçlarını yeterli bir seviyede karşılıyor. Monitör, sRGB renk gamının yüzde 121'ini ve DCI-P3'ün yüzde 93'ünü kapsıyor. Bu değerler, ekrandaki renklerin en az basılı bir ürün üzerindeki kadar canlı görünmesini sağlıyor.

MSI Pro Max 271QPHW E14 Göz Sağlığını Nasıl Koruyor?

Gelelim monitörün en dikkat çekici özelliğine; Dairesel polarize panel teknolojisi. Bu teknoloji, ekrandan gözümüze ulaşan dijital ışığı çok daha yumuşak ve polarize bir forma dönüştürüyor. Böylece ekran kaynaklı göz kuruluğu ciddi oranda engelleniyor.

Cihazdaki göz sağlığı ile ilgili donanımla sadece bununla sınırlı değil. TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık filtresi ve titreşimi önleyen DC karartma teknolojisi monitörde yer alıyor. Ayrıca, mat ekran kaplaması ise yansımaları önleyerek odaklanmayı kolaylaştırıyor.

MSI Pro Max 271QPHW E14'ün Bağlantı Seçenekleri Neler?

MSI Pro Max 271QPHW E14, bağlantı seçenekleri bakımından da oldukça zengin. Monitörde standart HDMI ve DisplayPort girişlerinin yanında 65W hızlı şarj destekli Type-C portu var. Bu sayede dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayıp anında şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda, USB-A, USB-B portları ve ses jakı da bulunuyor.

Monitör, ergonomik standıyla da kullanıcılara cihazı istediği açı da kullanma özgürlüğü sunuyor. Ekranın yüksekliğini 110 mm kadar ayarlayabilir, sağa ve sola çevirebilir veya kod yazmak için dik konuma rahatça getirebilirsiniz.

MSI Pro Max 271QPHW E14 Hangi Yenilikçi Yazılımlara Sahip?

Tüm bunlara ek olarak MSI, bu modelinde oldukça yenilikçi yazılımlar kullanmış. Mesela monitör, ekran başında duruşunuz bozulduğunuzda sizi uyarıyor. Ayrıca astigmat ya da sarı nokta gibi basit ama etkili göz testi kontrollerini de kendi içinde sunabiliyor.

Ayrıca MSI cihazda, Mac kullanıcıları için özel olarak geliştirilen M-Sync yazılımı kullanmış. Bu yazılım Mac cihazlarla kusursuz bir renk uyumu sağlıyor. Diğer bir yenilik olan M-Mate uygulaması ise, monitörün tüm donanımsal ayarlarını, tuşlara basmadan doğrudan Windows üzerinden farenizle kontrol etmenize imkan tanıyor.

MSI Pro Max 271QPHW E14 Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

MSI Pro Max 271QPHW E14, şu an için yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Monitörün küresel pazarda ne zaman sunulacağı hakkında ise MSI tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak günümüzde MSI'ın birçok monitörü ülkemizde aktif olarak satışta. Bu sebeple, cihazın global pazara geldiğinde Türkiye'de de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

MSI Pro Max 271QPHW E14 Fiyatı Ne Kadar?

MSI Pro Max 271QPHW E14, 1.299 yuan (yaklaşık 188 dolar) fiyat etiketiyle Çin pazarında satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 8 bin 363 TL'ye tekabül ediyor. Bu fiyata ek vergileri de eklersek monitör, 10 bin 35 TL gibi gayet uygun bir fiyatla Türkiye'de satışa sunulabilir. Tabii ki bu fiyatın değişken döviz kuru ve ek vergilerle artabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun dünyasındaki donanımları yakında takip edip ve uzun saatler incelemelerini yazarken, göz sağlığının ne kadar kritik olduğunu bizzat deneyimliyorum. Özellikle MSI Pro Max 271QPHW E14 sunduğu dairesel polarize panel teknolojisi, ben gibi göz kuruluğu yaşayanların, ekran başında geçirdiği vakitleri konforlu hale getiriyor.

Bunun yanında cihazın, 8 bin 363 TL gibi rekabetçi bir fiyata 2K çözünürlük, ve 144 Hz akıcılık sunması rakiplerine kıyasla onu öne geçiren en önemli özelliği. Eğer monitör ülkemizde de makul bir fiyatla satışa sunulursa her kesime hitap eden güzel bir seçenek olabileceğini düşünüyorum.