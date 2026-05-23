Samsung'un 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! 8 GB RAM'i Var

Samsung, Galaxy A27 5G isimli yeni bir bütçe dostu Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Samsung Galaxy A27 5G'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A27 5G, SM-A276B/DS model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 8 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy A27 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy A27 5G gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 38 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ortalama 59 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 32 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Galaxy A26 5G'de ise Exynos 1380 işlemcisi mevcut.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Galaxy A27 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok canlı renklere sahip Super AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Galaxy A26 5G'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu, ekranı çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy A27 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A26'da da aynı arka kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekebilecektir.

Samsung Galaxy A27 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A27 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 8 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A26 5G, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A27 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A27 5Gnin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A26 5G için 15 bin TL civarında başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy A27 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy A27 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.