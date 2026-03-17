Philips 240Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 31,5 İnç Büyüklüğünde
Philips Evnia 32M2N8800P'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yüksek yenileme hızına sahip monitör neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Philips Evnia 32M2N8800P için 5 bin 999 yuan (38 bin 136 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Monitörün 31,5 inç büyüklüğüne sahip QD-OLED ekranı 2160 x 3840 piksel çözünürlük, 0,03 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor.
- Monitörün portları arasında DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-B, USB-A 3.2 Gen 1 ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor.
Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, Evnia 32M2N8800P isimli monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Philips Evnia 32M2N8800P'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 31,5 inç
- Ekran Teknolojisi: QD-OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel
- Ekran Parlaklığı: 1000 nit
- HDR Sertifikası: HDR True Black 400
- Ekran Yenileme Hızı: 240Hz
- Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms
- Renk Gamı: %99 DCI-P3, %97.5 AdobeRGB, %100 sRGB
- Portlar: 1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-B, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm ses jakı
- Ses: 5W gücünde dahili çift hoparlör
Philips Evnia 32M2N8800P'nin Ekranı Nasıl?
Philips Evnia 32M2N8800P, 31,5 inç ekra nbüyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 2160 x 3840 piksel çözünürlük ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.
QD-OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini, renklerin çok canlı görünmesini ve çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesini sağlıyor. Böylece ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor. Bu hem oyun oynamayı hem de film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.
Montiör Adaptive Sync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylelikle ekran yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanmıyor. True Black 400 sertifikasına sahip olan monitörde ayrıca 5W gücünde dahili çift hoparlör de yer alıyor.
Philips'in yeni monitörü yüzde 99 DCI-P3, yüzde 97.5 AdobeRGB, yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede oldukça geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Geniş renk aralığı, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda büyük bir avantaj elde ediliyor.
Philips Evnia 32M2N8800P'nin Yenileme Hızı Nedir?
Philips'in yeni monitörü, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, hem yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde hem de Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
Philips Evnia 32M2N8800P'de Hangi Portlar Bulunuyor?
Philips Evnia 32M2N8800P yalnızca özellikleriyle değil aynı zamanda port seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörün portları arasında bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-B, iki adet USB-A 3.2 Gen 1 ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. USB KVM özelliği, tek klavye ve mouse ile birden fazla cihazı kontrol etmeyi daha kolay hâle getiriyor.
Yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyen HDMI 2.1, daha akıcı bir deneyim sunuyor. DisplayPort 2.1 ise bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde ediliyor. Monitörde ayarlanabilir stand da yer alıyor. Kullanıcılar bu sayede kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor.
Philips Evnia 32M2N8800P Türkiye'de Satılacak mı?
Philips Evnia 32M2N8800P'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Philips'in çok sayıda monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips Evnia 32M2N8800P'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
Philips Evnia 32M2N8800P'nin Fiyatı Ne Kadar?
Philips Evnia 32M2N8800P için 5 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 38 bin 136 TL'ye denk geliyor. Buna göre monitörün tahmini Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Monitörün Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı monitörün farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.
Editörün Yorumu
Philips Evnia 32M2N8800P'nin en iddialı monitörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Siyahların tam siyah görünmesini ve renklerin çok canlı görünmesini sağlayan QD-OLED ekranda film izlemek ve oyun oynamak çok keyifli olacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi nedeniyle oyunlarda da önemli bir avantaj elde edildiğini belirteyim. Bunların yanı sıra güneş ışığı alan odada çalışan biri olarak 1000 nit parlaklık seviyesinin de yeterli olduğunu söyleyebilirim.