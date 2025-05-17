MSI Yağ Gibi Oyun Oynatacak Monitörüyle Dünyada Bir İlke İmza Attı

MSI, yıl başında tanıttığı 500Hz oyuncu monitörlerini Computex 2025 öncesinde satışa çıkardı. MPG 271QR QD-OLED X50 modeliyle başlayan bu yeni seride, firmanın ilk eSpor odaklı QD-OLED ekranı sahneye çıktı.

500Hz Ekran Yenileme Hızı

Samsung'un üçüncü nesil QD-OLED panelini kullanan monitör, 2560x1440 çözünürlükte 500Hz ekran yenileme hızı, sadece 0.03ms tepki süresi ve 2100 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor. Gecikmeyi en aza düşüren ve hareket bulanıklığını silip sıfırlayan ekran sayesinde hem profesyonel oyuncular için hem de oyunda rekabet arayan oyuncular için biçilmiş kaftan.

DisplayHDR True Black 500 standardını da destekleyen ekranla birlikte MSI sadece hız değil, görüntü kalitesinde de "biz buradayız" imajını net bir şekilde çizmiş.

Model:

MPG 271QR QD-OLED X50

MPG 271QR QD-OLED X50 Fiyatı:

829$

Ekran Yanmasını Silip Atan AI Care Sensor

Serinin ikinci modeli olan MAG 272QP QD-OLED X50 ise dikkat çeken bir başka özellikle geliyor: AI Care Sensor. Bu sistem, monitörün karşısındaki ortamı her 0.2 saniyede bir fotoğraflayıp analiz ediyor. Eğer kullanıcı ekranda değilse, ekran otomatik olarak kapanıyor veya OLED paneli koruyacak çeşitli önlemler devreye giriyor. Bu teknolojiyle birlikte ekran yanması riski en aza düşüyor ve uzun vadede cihazın ömrünü uzatıp elektrik faturasının kabarmasını da engelliyor.

Yapay zekaya ait özellikleri yönetmek isterseniz "AI Navigator" adlı bir merkezi menüyü açmanız gerekiyor. Buradan kolayca işlem yapabiliyorsunuz. Fiyat-performans konusunda oldukça iddialı bir seçenek olacağı konuşuluyor ama resmi bir fiyat bilgisi henüz verilmedi.

MSI bu iki modelle hem hız hem de kaliteyi bir araya getirmiş. Ancak yakın zamanda haberini verdiğimiz Samsung da 500Hz tazeleme hızına sahip Odyssey OLED G6 modelini tanıtmıştı. Sizce bu modelle rekabet edebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.