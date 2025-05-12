Samsung'dan Dünyanın Bir İlkine İmza Atan Oyuncu Monitörü

Teknoloji devi Samsung'dan yine bir ilk geldi. Şirket, Odyssey OLED G6 adıyla piyasaya sürdüğü oyuncu monitörü, 500Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. İlk olarak Singapur, Tayland, Vietnam ve Malezya'da satışa çıkacak cihaz, yıl içinde diğer ülkelere de adım adım sunulacak.

Odyssey OLED G6 sadece hız değil, görüntü kalitesiyle de iddialı. 27 inçlik bu canavar, 2560x1440 çözünürlükte (QHD) çalışıyor ve QD-OLED panel teknolojisini kullanıyor. Tepkime süresi 0.03ms, yenileme hızı ise tam 500Hz. VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip ekran, daha derin siyahlar ve canlı renkler vadediyor.

Ekran Yansıması Yok, Yanması Hiç Yok

Samsung'un OLED Safeguard+ teknolojisi sayesinde, ekran yanması gibi kronik sorunlara karşı koruma sağlanıyor. Ayrıca parlama önleyici kaplamayla uzun süreli oyun maratonlarında ekran yansıması da minimumda tutuluyor.

Pantone Validated onaylı bu monitör, 2100'den fazla renk ve 110'dan fazla cilt tonu seçeneğiyle profesyonel renk doğruluğu sunuyor. NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium Pro desteği de cabası.

Samsung, bu modelle hem hız hem kalite isteyen oyuncuların dikkatini çekiyor. Bu monitörle sadece teknik sınırları zorlamakla kalmıyor, oyun deneyimini de yeni bir boyuta taşımış oluyor. Fiyatı konusunda herhangi bir bilgi yok ancak dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörü olmasından ötürü yüksek bir fiyat etiketiyle görücüye çıkabilir.