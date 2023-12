MSI Yeni Anakartıyla Sınırları Zorladı: 256 GB RAM Desteği Yakında Geliyor!

Sektörde önde gelen iki anakart üreticisi olan MSI ve ASRock, bellek kapasitesini 256 GB'a kadar desteklediklerini duyurdu. Diğer anakart üreticilerinin de sektör standartlarına uymak adına bellek kapasitelerini genişletmeyi planladığı öngörülüyor.

Ancak, günümüzde genel amaçlı kullanım veya oyun için yeni bir sistem kuran çoğu kişi, muhtemelen 32 GB toplam bellek kapasitesini tercih edeceğinden, şu anda bu yeni anakartları beklemeye gerek yok.

ASRock, Intel 700 Serisi ve AMD AM5 Serisi anakartlarının artık dört DIMM yuvasının her birinin Kingston Fury Renegade 64 GB modüllerle veya yalnızca iki RAM yuvası olan anakartlarda 128 GB şeklinde mümkün olan en yüksek kapasiteyi desteklediğini açıkladı. Şirket, maksimum bellek kapasitesinde çalışan bir AMD sisteminden X670E Taichi kartı ve bir Intel için Z790 Nova WiFi ekran görüntüleri paylaştı.

MSI ayrıca dört yuvalı anakartlarda 256 GB RAM veya iki yuvalı anakartlarda 128 GB desteğini duyurdu. MSI, aynı Kingston kitinin AMD ve Intel platformlarında çalıştığını da paylaştı, ancak ekran görüntüsü pek çok ayrıntıyı görebilmek için biraz küçük olabilir.

Embark on a new era of computing prowess as MSI Motherboards and @kingston FURY Renegade DDR5 Memory surge ahead, boasting an extraordinary memory capacity upgrade to an unparalleled 256GB! Learn more: https://t.co/ZcQpa0TrMv pic.twitter.com/TO6iYfTjEA