MTV’den Pasaporta Her Şeye Zam: İşte Yeni Zamlı Tarifeler

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi ve birçok resmî harç kaleminde yüzde 18,95 oranında artış yapıldı. Peki yeni zam ile birlikte ücretler nasıl şekillendi? İşte konuyla ilgili detaylar...

MTV, Damga Vergisi, Resmi Harçlar: Şok Zam!

Yeni yılla birlikte vergi ve harç kalemlerinde dikkat çeken bir artış yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi ve birçok resmî harç tutarı yüzde 18,95 oranında artırıldı. Yeniden değerleme oranı kapsamında yapılan bu düzenleme, bireysel vatandaşlardan şirketlere kadar geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiriyor.

Yapılan düzenleme kapsamında özellikle araç sahipleri ön plana çıkıyor. MTV tutarlarının artmasıyla birlikte 2026 yılında otomobiller için ödenecek yıllık vergi yükü yükselmiş oldu. Motor hacmi ve araç yaşı arttıkça MTV bedeli de kademeli şekilde yükseldiği için, orta ve üst segment araçlarda bu artış daha belirgin hissedilecek.

Bu durumun, dolaylı olarak sıfır ve ikinci el araç maliyetlerine de yansıması bekleniyor. Damga vergisindeki artış ise çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Kira sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, banka kredileri, teminat mektupları ve çeşitli resmî evraklar damga vergisine tabi olduğu için hem bireysel işlemlerde hem de ticari sözleşmelerde maliyetler yükselmiş durumda.

Özellikle şirketlerin yaptığı yüksek tutarlı sözleşmelerde, bu artış daha da görünür hale geliyor. Harçlara gelen zamlar da günlük hayatta sıkça yapılan işlemleri etkiliyor. Pasaport ve ehliyet başvuruları, noter işlemleri, tapu devirleri ve mahkeme harçları yeni tarifeye göre ücretlendirilecek.

Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar için pasaport masrafları artarken gayrimenkul ve ikinci el araç alım-satımlarında da işlem maliyetleri yükselmiş olacak. Tabi tüm bu fiyat artışları beraberinde piyasa koşullarında da fiyat artışlarının yaşanmasına sebep olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...