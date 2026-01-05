Bu Cihaz Nasıl Uyuduğunuzu Sizden Bile İyi Biliyor

Uyku düzeninizi takip etmek için herhangi bir cihaz takmak istemiyor musunuz? Japon girişimlerden biri olan Mui Lab, tam da bu kullanıcı kitlesine uygun akıllı ev cihazı CES 2026'da tanıtıldı. Parlak ekrandan yoksun olan Mui Board, nasıl uyuduğunuza dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenmenizi sağlıyor.

Mui Board Özellikleri

Mui Board, parlak ekrana sahip değil. İlk bakışta dümdüz bir ahşap gibi görünüyor ancak dokunduğunuzda ahşabın altından göz yormayacak yumuşak ışık belirip size bilgileri göstermeye başlıyor. Ev içinde dikkat dağıtıcı herhangi bir unsur ortaya çıkarmadan, odanızla uyumlu bir mobila gibi görünen bu cihaz, sizin uyku düzeninizi takip etmenize olanak tanıyor.

Bu cihazı kullanmaya başlamak için akıllı saat, yüzük ya da kafa bandı takmanıza gerek yok. Duvara asılı olan bu ahşap cihaz, nefes alışverişiniz ve yataktaki pozisyon değişimlerinize kadar sizi uyuduğunuz süre boyunca detaylı olarak inceliyor. Bu bakımdan diğer uyku takibi yapan cihazlara benzese de önemli bir farkı bulunuyor.

Cihaz, size diğer uyku takibi uygulamaları gibi uyku puanı vermiyor. Bunun yerine sadece ortam ışığını ayarlıyor ve uyku öncesinde hafif esneme hareketleri gibi rehberler göstererek iyi bir uykunun önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Bir diğer avantajı da ses analizi yapabilmesi.

Yorgun ya da stresli olmanız hâlinde bunu ses tonunuzdan anlayabilen cihaz, dinlenmeniz için tavsiyede bulunabiliyor. Bu arada hareket odaklı kontrol özelliği de mevcut. Odadaki sensörler sayesinde yataktan kalkmadan sadece elinizi sallayarak alarmı kapatabiliyor ya da cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bu bakımdan da son derece pratik bir yaşam sürmenize yardımcı olduğu söylenebilir.