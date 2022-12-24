Murat Abi GF'nin YouTube Hesabı Çalındı!

Geçtiğimiz haftalarda PintiPanda'nın YouTube kanalının çalınması, büyük yankı uyandırmıştı. Oltalama adı verilen yöntemle hesabını hackerlara kaptıran PintiPanda'nın YouTube kanalında dolandırıcılık yapıldı. PintiPanda, uzun süren uğraşları sonucu hesabını geri almayı başardı. Düzenli olarak Türk YouTuber'lara saldıran hackerların yeni hedefi bu sefer Murat Abi GF oldu.

Outlast serisiyle büyük bir üne kavuşan Murat Abi GF, 2.9 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük bireysel kanallarından biri olarak öne çıkıyor. Haliyle hackerların hedefi haline geliyor. Bugün akşam saatlerinde YouTube kanalının çalındığını açıklayan Murat Abi GF, takipçilerine hiçbir linke tıklamamalarını tavsiye etti.

Yine Elon Musk'lı Kripto Para Dolandırıcılığı Vakası

Arkadaşlar benim de Youtube kanalım çalındı hiç bişeye tıklamayın — Murat Engin Ekin (@MuratEnginEkin) December 23, 2022

Hackerlar, çalınan YouTube kanallarında daha önceden kaydedilmiş ve Elon Musk ile Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in katıldığı kripto para hakkındaki bir yayını gösteriyor. Açıklamalar kısmında ise kampanya kapsamında belirtilen kripto para cüzdanına atılan ücretin iki katının geri göndereceği bilgisi yazılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu bir dolandırıcılık girişimi.

Murat Abi GF kanalının çalınmasının hemen ardından başlatılan benzer bir yayın, bu sefer YouTube Türkiye tarafından hızlıca farkedilip engellendi. Son gelen bilgilere göre kanal hala hackerların elinde. Murat Abi GF'den herhangi bir açıklama gelmedikçe kanalı ziyaret etmemenizi ve paylaşılan linklere tıklamamanızı öneririz.