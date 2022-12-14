PintiPanda YouTube Hesabı Kalıcı Olarak Kapatıldı!

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı hacklenen PintiPanda, hesabını daha sonra geri alabilmiş olsa da bugün üzücü bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar!

PintiPanda YouTube Hesabı Kalıcı Olarak Kapatıldı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Ünlü YouTuberların kanalları çeşitli yollarla son dönemlerde fazlasıyla hackleniyor ve sonrasında ünlü isimler canlı yayındaymışçasına insanlar farklı şekillerle tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Bu işlemin son kurbanı ise geçtiğimiz günlerde YouTube Türkiye'nin popüler YouTuberlarından PintiPanda olmuştu.

İlk olarak şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kanalının hacklendiğini duyuran PintiPanda, kanalda hiçbir şeye tıklamayın ve yayınlara katılmayın uyarısında bulunmuştu. Kısa bir süre sonra kanalı geri almayı başardığını açıklayan Tuna "PintiPanda" Akşen, içeriklerini yayınlamaya kaldığı yerden devam ediyordu.

Bugün gelen yeni bir gelişme, PintiPanda'nın YouTube kanalının son hack olayında topluluk kurallarını büyük ölçüde ihlal ettiğini gösteriyor. Kanalının kalıcı olarak YouTube'tan kaldırıldığına dair aldığı mesajı paylaşan PintiPanda, YouTube'a konuyla ilgili form gönderdiğini de belirtti.

Hackerlar Neden YouTube Kanallarını Hedef Alıyor?

PintiPanda'nın yaşadığı durumu ne yazık ki her gün onlarca YouTube kanalı yaşıyor. Çeşitli yollarla YouTuberları tuzağına düşüren hackerlar, hesabın hâkimiyetini eline geçirdiklerinde kanalı bir ünlü şirkete aitmişçesine düzenleyip sahte bir canlı yayın başlatıyorlar.

Son dönemde genellikle Elon Musk ve Tesla üzerinden döndürülen bu canlı yayın ve kanal düzenlemelerinde canlı yayında bulunan linkler veya paylaşımlara tıklamak sizin de hesaplarınızın sonunu getirebiliyor.

PintiPanda'nın YouTube Hesabı Hacklendi
İNTERNET

PintiPanda'nın YouTube Hesabı Hacklendi

Hackerlar, son yıllarda hedeflerini internet ünlülerine çevirmiş durumda. Halihazırda binlerce insana ulaşabilen içerik üreticilerinin hesapları çalınarak dolandırıcılık girişiminde bulunuluyor.

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