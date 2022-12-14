PintiPanda YouTube Hesabı Kalıcı Olarak Kapatıldı!

Ünlü YouTuberların kanalları çeşitli yollarla son dönemlerde fazlasıyla hackleniyor ve sonrasında ünlü isimler canlı yayındaymışçasına insanlar farklı şekillerle tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Bu işlemin son kurbanı ise geçtiğimiz günlerde YouTube Türkiye'nin popüler YouTuberlarından PintiPanda olmuştu.

İlk olarak şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kanalının hacklendiğini duyuran PintiPanda, kanalda hiçbir şeye tıklamayın ve yayınlara katılmayın uyarısında bulunmuştu. Kısa bir süre sonra kanalı geri almayı başardığını açıklayan Tuna "PintiPanda" Akşen, içeriklerini yayınlamaya kaldığı yerden devam ediyordu.

Arkadaşlar Youtube kanalı hacklendi. Birşeye tıklamayın, yayına girmeyin, chatte hiç bir şeye tıklamayın aman deyim.

Çözeceğiz bir şekilde. — Tuna Akşen (@pintipanda) December 12, 2022

Bugün gelen yeni bir gelişme, PintiPanda'nın YouTube kanalının son hack olayında topluluk kurallarını büyük ölçüde ihlal ettiğini gösteriyor. Kanalının kalıcı olarak YouTube'tan kaldırıldığına dair aldığı mesajı paylaşan PintiPanda, YouTube'a konuyla ilgili form gönderdiğini de belirtti.

Bu defa kanal gg arkadaşlar.

Sanırım Elon abim hacklediğinde kanal delicesine flaglendi. Topluluk kurallarından silindik tamamen.

Normal yolları deniyoruz, olmazsa bir saate tweet atıp ortalığı yakarız birlikte.

not : Youtube TR tarafında irtibatım yok, form falan doldurduk işte pic.twitter.com/sJamjuUyD9 — Tuna Akşen (@pintipanda) December 14, 2022

Hackerlar Neden YouTube Kanallarını Hedef Alıyor?

PintiPanda'nın yaşadığı durumu ne yazık ki her gün onlarca YouTube kanalı yaşıyor. Çeşitli yollarla YouTuberları tuzağına düşüren hackerlar, hesabın hâkimiyetini eline geçirdiklerinde kanalı bir ünlü şirkete aitmişçesine düzenleyip sahte bir canlı yayın başlatıyorlar.

Son dönemde genellikle Elon Musk ve Tesla üzerinden döndürülen bu canlı yayın ve kanal düzenlemelerinde canlı yayında bulunan linkler veya paylaşımlara tıklamak sizin de hesaplarınızın sonunu getirebiliyor.