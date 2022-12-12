PintiPanda'nın YouTube Hesabı Hacklendi

Hackerlar, son yıllarda hedeflerini internet ünlülerine çevirmiş durumda. Halihazırda binlerce insana ulaşabilen içerik üreticilerinin hesapları çalınarak dolandırıcılık girişiminde bulunuluyor. Bu durumun son örneklerinden biri de YouTube Türkiye'nin sevilen içerik üreticilerinden PintiPanda oldu.

Tuna "PintiPanda" Akşen, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YouTube hesabının çalındığını duyurdu.

Hackerlar Kripto Para Dolandırıcılığı Yapıyorlar

Arkadaşlar Youtube kanalı hacklendi. Birşeye tıklamayın, yayına girmeyin, chatte hiç bir şeye tıklamayın aman deyim.

Çözeceğiz bir şekilde. — Tuna Akşen (@pintipanda) December 12, 2022

Takipçilerini çalınan kanalın paylaşımlarına tıklamamaları gerektiği konusunda uyaran PintiPanda, kanalın geri alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

An itibarıyla kanalı çalan kişiler PintiPanda'nın yayınladığı tüm videoları ya sildi ya da gizledi! Kanalın ismini "Tesla-tv-" olarak değiştiren hackerlar, daha önceden kaydedilen ve Elon Musk ile Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yer aldığı bir canlı yayın kaydını yeniden oynatmaya başladı.

Canlı yayının açıklamalarında ise daha önce Elon Musk'ın hesabı çalındığında da gördüğümüz "Yeni Tesla için büyük çekiliş! Eğer aşağıdaki kripto cüzdanına para atarsanız anında iki katını geri alacaksınız." cümleleri yer aldı.

PintiPanda'dan resmi bir açıklama gelmedikçe 1,13 milyon aboneye sahip olan kanaldaki herhangi bir kampanyaya inanmamanızı ve linklere tıklamamanızı öneririz.