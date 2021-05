Dolandırıcılar Musk'ı Hedef Aldı: 5000 Bitcoin Dağıtıyor İddiası

Geçtiğimiz günden bu yana Elon Musk 5000 Bitcoin dağıtıyor iddiası dikkat çekiyor. Elon Musk'ın sunacağı Saturday Night Live görünümlü sahte Twitter hesapları, kripto yatırımcılarını hedef alıyor. Kimi hesap 5000 Bitcoin dağıtılacağını söylerken, kimisi de 100 milyon Dogecoin'den bahsediyor.

Doğrulanmış Twitter hesapları profillerini "SNL" olarak değiştirdiler ve sözde Bitcoin dağıtan bir web sitesi yayınladılar. Spam gönderiler, Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu gece sunacağı Saturday Night Live etkinliği öncesinde Musk'ın takipçilerini hedef aldı.

Malware Hunter Team isimli bir dolandırıcılık izleyicisine göre, bir dizi doğrulanmış Twitter hesabı, Tesla CEO'su Elon Musk'ın takipçilerini hedefleyen Bitcoin spam'leri yayınlıyor.

Cumartesi sabahı atılan onlarca tweet, Malware Hunter Team tarafından fark edildi. Doğrulanmış hesapları inceleyen ve hepsinin "SNL" adını kullandığını belirten dolandırıcılık izleyicisi, "SNL / Musk temalı dolandırıcılığı yaymak için doğrulanmış hesaplar kullanılıyor" dedi.

Twitter, bu hesapları fark ettikçe ortadan kaldırsa da, doğrulanan hesaplar profil resimlerini resmi "Saturday Night Live" hesabıyla eşleşecek şekilde değiştiriyor. Hesap adları da "SNL" olarak ayarlıyorlar, ancak Twitter biyografileri olduğu gibi duruyor.

Another verified account is being used to spread SNL / Musk themed scam: https://t.co/Xe7jnXlsQU@Spam404 pic.twitter.com/9rCDIMnSxf