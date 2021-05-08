Dolandırıcılar Musk'ı Hedef Aldı: 5000 Bitcoin Dağıtıyor İddiası

Geçtiğimiz günden bu yana Elon Musk 5000 Bitcoin dağıtıyor iddiası dikkat çekiyor. Elon Musk'ın sunacağı Saturday Night Live görünümlü sahte Twitter hesapları, kripto yatırımcılarını hedef alıyor. Kimi hesap 5000 Bitcoin dağıtılacağını söylerken, kimisi de 100 milyon Dogecoin'den bahsediyor.

Doğrulanmış Twitter hesapları profillerini "SNL" olarak değiştirdiler ve sözde Bitcoin dağıtan bir web sitesi yayınladılar. Spam gönderiler, Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu gece sunacağı Saturday Night Live etkinliği öncesinde Musk'ın takipçilerini hedef aldı.

Elon Musk 5000 Bitcoin dağıtıyor iddiasına dikkat

Malware Hunter Team isimli bir dolandırıcılık izleyicisine göre, bir dizi doğrulanmış Twitter hesabı, Tesla CEO'su Elon Musk'ın takipçilerini hedefleyen Bitcoin spam'leri yayınlıyor.

Cumartesi sabahı atılan onlarca tweet, Malware Hunter Team tarafından fark edildi. Doğrulanmış hesapları inceleyen ve hepsinin "SNL" adını kullandığını belirten dolandırıcılık izleyicisi, "SNL / Musk temalı dolandırıcılığı yaymak için doğrulanmış hesaplar kullanılıyor" dedi.

Twitter, bu hesapları fark ettikçe ortadan kaldırsa da, doğrulanan hesaplar profil resimlerini resmi "Saturday Night Live" hesabıyla eşleşecek şekilde değiştiriyor. Hesap adları da "SNL" olarak ayarlıyorlar, ancak Twitter biyografileri olduğu gibi duruyor.

Another verified account is being used to spread SNL / Musk themed scam: https://t.co/Xe7jnXlsQU@Spam404 pic.twitter.com/9rCDIMnSxf — MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) May 8, 2021

Değiştirilen hesaplar, Arjantin'de bir senatör olan Jorge Taiana'nın yaklaşık 114.000 takipçili hesabını da içermesiyle merak uyandırıyor.

Sahte hesaplar, Musk'ın gönderilerine onlarca kez cevap verdi. Kullanıcılara, yaklaşık 295 milyon dolar değerinde 5000 Bitcoin dağıtacak bir web sitesine katılmalarını söylediler.

Web sitesinde ise Musk'ın fotoğrafı ve çekilişle ilgili bilgiler yer alıyor. "0,02 - 5 BTC'yi aşağıdaki adrese gönder ve anında 0,20 - 50 BTC'ni geri al" gibi sloganlar web sitesine yerleştirildi.

Değiştirilmiş hesap tarafından paylaşılan farklı bir gönderi ise 100 milyon Dogecoin'in Bitcoin web sitesine tıklayan kullanıcılara dağıtılacağı iddiasını içeriyordu.

Resmi "SNL" hesabından geldiği iddia edilen mesajda, "Destekçilerimize teşekkür etmek ve aynı zamanda kriptonun benimsenmesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu etkinliğe katılan herkese 100.000.000 DOGE dağıtılacak" denildi.

Tüm bunlar Elon Musk'ın takipçilerine ilk defa yapılmıyor. Elon Musk tweet'i ile Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı. Almanya'daki bir adam, kendisine 560.000 dolara mal olan sahte Elon Musk'ın kripto dolandırıcılık ağına düştüğünü söylemişti.

Sahte Web sitesi, 0,1 Bitcoin ile 20 Bitcoin arasındaki miktarları ikiye katlamayı teklif ediyordu. Sitenin verdiği teklifi hiç beklemeden kabul ettiğini ve 10 Bitcoin tutarının tamamını gönderdiğini ifade eden adam, dolandırıldığı tarih itibarıyla 560.000 dolarını kaybetmiş oldu.