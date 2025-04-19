Sıfırı Da İkinci Eli De Değer Kaybediyor: Cybertruck Sorunları Bitmiyor!

Cybertruck sahipleri için haberler oldukça kötü. Zira otomobiller hem bayide hem de ikinci elde değer kaybı yaşıyor. Peki bu sorunun asıl sebebi ne? Elon Musk tarafından yapılan büyük indirimlerin perde arkasında neler dönüyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Cybertruck Hem Bayide Hem İkinci Elde Değer Kaybediyor!

Elektrikli araç piyasasında dikkatleri üzerine çeken Tesla, bu kez alışılmışın dışında bir gelişmeyle gündemde. Tesla, ABD pazarındaki bazı Cybertruck modelleri için önemli indirimler uygulamaya başladı. Gerek stok seviyelerindeki artış, gerekse azalan talep, şirketi fiyatları aşağı çekmeye yöneltti. Tesla'nın "Foundation Series" ve yüksek performanslı "Cyberbeast" modellerinde 10 bin doları aşan indirimler dikkat çekiyor. Özellikle 11.990 dolarlık fiyat düşüşü, Tesla tarihinde nadir görülen bir kampanya olarak öne çıktı.

Bu indirimlerle birlikte bazı Cybertruck modelleri, federal vergi kredilerinden yararlanamasalar da daha alınabilir bir hale geliyor. Üretim cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Tesla, Teksas Gigafactory’de Cybertruck üretimini yavaşlatarak kaynaklarını Model Y üretimine kaydırdı. Bu sayede, hem talep daralmasına karşı önlem alındı hem de stok yönetiminde esneklik sağlanıyor. Şirketin bazı çalışanlarını Cybertruck hattından Model Y bandına aktardığı bilgisi de bu hamleyi doğrular nitelikte.

İkinci el piyasasında da dengeler değişti. Kasım 2024’te ortalama 107 bin dolar seviyesinde olan ikinci el Cybertruck fiyatları, 2025 Nisan itibarıyla 85 bin dolara kadar geriledi. Yani Cybertruck artık sadece showroom’da değil, ikinci el pazarında da değer kaybı yaşıyor. Tüm bu gelişmeler, Tesla’nın elektrikli pickup segmentinde rekabeti yeniden şekillendirme çabasını gözler önüne seriyor. Marka, bir yandan envanteri eritmek isterken, diğer yandan Cybertruck’ı daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmanın yollarını arıyor.

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