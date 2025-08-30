Musk İşin İçinde Mi? ABD'de Büyük Veri Skandalı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir sorun çığ gibi büyüyor. Musk'ın eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu iddia edilen bir ekip ABD vatandaşlarına ait verilerin sızdırılmasına sebep olmakla suçlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD’de Veri Skandalı: 450 Milyon Kayıt Bulut Sunucusunda Açığa Çıktı!

ABD’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren büyük bir güvenlik skandalı patlak verdi. Devlete bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (Department of Government Effectiveness – DOGE), sosyal güvenlik verilerinin bulunduğu devasa bir veri tabanını yeterli korumaya sahip olmayan bir bulut sunucusuna yükledi. Bu gelişme, 450 milyondan fazla kaydın yetkisiz erişime açık hale geldiği endişesini doğurdu.

İddiayı gündeme getiren isim Sosyal Güvenlik İdaresi’nin baş veri sorumlusu Charles Borges oldu. Borges’e göre, “Numerical Identification System” adı verilen veri tabanında vatandaşların doğum yeri, aile üyelerinin sosyal güvenlik numaraları, finansal detaylar ve hatta sağlık bilgileri gibi son derece hassas bilgiler bulunuyor. Tüm bu veriler yanlış bulut tercihleri nedeniyle risk altında.

İhbar dilekçesinde verilerin Amazon tabanlı bulut sunucularına aktarıldığı ve burada bağımsız güvenlik denetimlerinin yapılmadığı vurgulandı. Bu nedenle verilerin kimler tarafından görüntülendiği ve nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık bulunmuyor. En kötü senaryoda, 450 milyon Amerikalının sosyal güvenlik numaralarının yeniden verilmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Skandalı daha da dikkat çekici kılan unsur ise DOGE ekibinin içinde Elon Musk’ın eski çalışanlarının yer alması. Musk’ın kendisinin doğrudan bir bağlantısı bulunmasa da Tesla ve SpaceX geçmişine sahip kişilerin bu süreçte görev alması tartışmaları alevlendirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...