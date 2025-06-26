Milletvekili Sarıgül, Roblox Ofisine Gitti!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyunlarından Roblox, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yüz binlerce kullanıcıya sahip. Özellikle küçük yaş gruplarının yoğun ilgi gösterdiği bu platform, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye’de erişime kapatılmıştı.

Bu karar sonrası oyun camiasında büyük yankı uyandı. Roblox’un yeniden açılmasını isteyenler arasında en dikkat çeken isimse CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. Süreci başından beri yakından takip eden Sarıgül, şimdi konuyla ilgili yeni ve dikkat çekici bir adım daha attı. İşte detaylar...

Sarıgül, Roblox'un Merkez Ofisine Gitti

Erzincan’la ilgili mizahi paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça gündem olan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmış ve Roblox’un ABD’nin San Francisco kentindeki merkez ofisine gideceğini duyurmuştu. “20 milyon Türkiye’deki evladın yüzünü güldürmek için temaslarımı sürdürüyorum” demişti.

Bugün ise Sarıgül, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve Roblox merkezine ulaştığını, şirket yetkilileriyle görüşmek için randevu aldığını duyurdu. Sarıgül’ün bu teması sonrasında nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor.

Roblox Neden Engellendi?

Roblox’un Türkiye’de erişime kapatılmasının başlıca sebebi platformdaki içeriklerin “çocuk istismarına yol açabilecek nitelikte” bulunmasıydı. Adana’da yürütülen bir savcı soruşturması sonucunda kurumlara bağlı Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi, 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeline hükmetti.

Bunun akabinde Roblox yetkilileri, platformun güvenliğini sağlamak adına ciddi kaynaklar ayırdıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye’deki yetkililerle iş birliği içerisinde çalışarak erişim engelini kaldırmak için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Roblox yakında tekrardan erişime açılacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.