Mutasyonlu Koronavirüs İçin Yeni Aşı Geliştiriliyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, mutasyonlu koronavirüs için yeni aşı geliştirmeye başladığını duyurdu. Şirket ayrıca mevcut aşının mutasyona uğrayan COVID-19 virüsüne karşı koruma sağladığını, yeni aşı çalışmasının sadece tedbir amaçlı olduğunu söyledi.

Aşılar Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün geçtiğimiz haftalarda yeni türü ortaya çıkmıştı. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonlu COVID-19’un daha hızlı yayıldığı ve daha ağır belirtilere neden olduğu açıklanmıştı. Milyonlarca insan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olup olmadığı konusunda endişe duyuyordu.

ABD merkezli ilaç firması Moderna, insanlar tarafından çok merak edilen sorunun yanıtını verdi. Moderna, aşı uygulanan insan ve maymunlardan antikor içeren kan surumu aldı ve aşıların mutasyonlu virüse karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemledi. Ortaya çıkan sonuçlar aşının yeni virüs türlerine karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen aşının İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonlu COVID-19 virüsüne karşı etkili olduğunu duyurdu. Aşının mutasyonlu virüse karşı tam olarak yüzde kaç oranında etkili olduğu hakkında bilgi paylaşmayan Moderna, geliştirdikleri aşının Güney Afrika’daki yeni virüs türünün İngiltere’deki yeni virüs türüne kıyasla daha düşük seviyede koruma sağladığını söyledi.

İlaç firması, tedbir amaçlı yeni aşı çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Yeni aşıların farklı virüs türlerine karşı daha etkili olması hedefleniyor. Moderna ayrıca mevcut COVID-19 aşısının doz sayısını üçe çıkaracaklarını söyledi. Şu anda aşılar iki doz şeklinde yapılıyor. Doz sayısını ikiden üçe çıkararak yeni virüs türüne karşı bağışıklık seviyesinin artıp artmayacağı test edilecek.

Pennsylvania Üniversitesinde immünoloji uzmanı olan John Wherry, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Wherry, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: