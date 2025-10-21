Türkiye'den İzlenebilecek: Yılın En Güzel Meteor Yağmuru Bu Gece!

Gökyüzü bu gece büyüleyici bir manzaraya sahne olacak. Yılın en dikkat çekici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Orionid meteor yağmuru, gözlem için en uygun gecesine giriyor. Gökyüzüne bakanlar atmosferde yanarak iz bırakan meteorları çıplak gözle görebilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Orionid Meteor Yağmuru Bu Gece Zirveye Ulaşıyor

Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid meteor yağmuru Halley Kuyruklu Yıldızı’nın bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu parçacıklar saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla hareket ederek gökyüzünde parlak çizgiler oluşturuyor.

NASA bu yılki gözlemin özel olduğunu çünkü hava koşulları ve ay evresi nedeniyle görüşün olağanüstü iyi olacağını belirtiyor. Orionid yağmurunun kaynağı, adını aldığı Orion (Avcı) Takımyıldızı yakınında yer alıyor. Bu nedenle gökyüzünde doğu ve güneydoğu yönüne bakmak en yoğun meteor geçişlerini izleme şansını artıracak.

Meteor yağmuru 20 ile 23 Ekim tarihleri arasında etkinliğini sürdürecek. Ancak zirve noktası bu gece yaşanacak. Türkiye’nin birçok bölgesinde açık hava koşulları bekleniyor ve bu da gözlemciler için avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre şehir ışıklarından uzak bölgelerde saatte 15 ila 20 meteor görmek mümkün olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...