NASA, Artemis III Görevi için Ay’a İniş Yapmaya Hazırlanıyor

50 yıllık Ay hasreti son buluyor. NASA'nın Artemis III misyonunda görev alacak olan ekip, uzay araştırmalarında önemli bir adım atmış olacak.

Bu görevde, ilk kez beyaz olmayan ve kadın astronotların yer alacak olmasıyla uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak. NASA’nın seçtiği 9 iniş bölgesi, Ay’ın güney kutbuna yakın konumda bulunuyor.

Yeni Su Kaynakları Bulunabilir

Bahsi geçen bölgeler, Ay’ın güney kutbunda daha önce astronotlar tarafından keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların bulunabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor. NASA tarafından belirlenen her bir iniş alanının, Güneş Sistemi ve kayalık gezegenlerin tarihi hakkında önemli bilgiler sunma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Artemis III Projesinde 9 Bölge Belirlendi

NASA'nın Ay’dan Mars’a Programı Müdür Yardımcısı Lakiesha Hawkins, Artemis göreviyle insanlığın Ay’a dönerek keşfedilmemiş bölgeleri görme fırsatı bulacağını belirtti. Lunar Reconnaissance Orbiter ve diğer araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe alanları seçildi.